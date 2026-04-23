آبنائے ہرمز میں سرنگوں کو ہٹانے میں چھ ماہ لگ سکتے ہیں، مذاکرات کی امید برقرار

پنٹاگون کا انتباہ، ایران نے مذاکرات کے لیے امریکی پابندیوں کے خاتمے کو شرط قرار دیا، پاکستان کی ثالثی سے مذاکرات کی امید۔
امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان، پنٹاگون نے امریکی کانگریس کو ایک اہم انتباہ جاری کیا ہے۔ امریکی محکمہ جنگ کے مطابق، آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو مکمل طور پر ہٹانے میں کم سے کم چھ ماہ کا طویل عرصہ لگ سکتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف تکنیکی طور پر پیچیدہ ہے بلکہ اس میں خطرات بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے اس کارروائی کو جنگ کے خاتمے تک شروع نہ کرنے کا امکان ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس کا براہراست اثر یہ ہوگا کہ اس تنازع کے معاشی نتائج رواں سال کے آخر تک یا اس کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ عالمی معیشت پر اس کے اثرات گہرے ہوں گے، خاص طور پر تیل کی قیمتوں میں عدم استحکام اور تجارتی راہداریوں پر اثرات کی صورت میں۔ دوسری جانب، ایران نے مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ کی جانب سے عائد کردہ اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کو شرط قرار دیا ہے۔ تہران کا موقف ہے کہ جب تک امریکہ اپنی پالیسیوں میں سنجیدہ تبدیلی نہیں لاتا، تب تک کوئی بھی تعمیری مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایران ی سفیر رضا امیری سے ملاقات میں واضح طور پر کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے ایران پر زور دیا کہ وہ مذاکرات میں فعال طور پر حصہ لے۔ وزیراعظم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان تمام فریقوں کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ تناؤ کو کم کرنے اور ایک سیاسی حل تلاش کرنے میں مدد مل سکے۔ صدر ٹرمپ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایران مذاکرات یا جنگ بندی کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے ایران کو ایک متفقہ تجویز پیش کرنے کے لیے چند دنوں کا وقت دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ ابھی بھی مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی جانب سے امن کی کوششوں کو امریکہ اور ایران دونوں نے سراہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے فعال کردار ادا کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے تحت ہوں گے اور ان کا مقصد تنازع کے بنیادی مسائل کو حل کرنا اور ایک طویل المدتی امن معاہدے تک پہنچنا ہوگا۔ یہ مذاکرات خطے کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سے نہ صرف جنگ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ اقتصادی تعاون اور علاقائی استحکام کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
