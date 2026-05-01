آبنائے ہرمز میں بحران: عالمی معیشت کو سنگین خطرہ، اقوام متحدہ کی خبردار

اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹوں کے باعث عالمی معیشت کو درپیش خطرات کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایران میں احتجاجی تحریک اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت میں موجودہ رکاوٹوں کے حوالے سے ایک سنگین انتباہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ میں پیدا ہونے والی صورتحال نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ گوٹریس نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی محفوظ نقل و حمل میں کوئی بھی رکاوٹ توانائی کے شعبے، نقل و حمل کے نظام، صنعتی پیداوار اور خوراک کی فراہمی سمیت عالمی منڈیوں کے تمام اہم حصوں پر منفی اثرات مرتب کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ سے یہ صورتحال مزید بگڑ رہی ہے اور اس کے اثرات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زیادہ شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل نے خاص طور پر اس بات کو اجاگر کیا کہ آبنائے ہرمز جیسے اہم تجارتی راستے میں کوئی بھی مداخلت عالمی سپلائی چین کو شدید متاثر کرے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور معاشی دباؤ بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال سے عام شہریوں کی زندگیوں پر بھی منفی اثر پڑے گا کیونکہ ضروری اشیاء کی دستیابی کم ہو جائے گی اور ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ انتونیو گوٹریس نے عالمی برادری پر فوری طور پر مداخلت کرنے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام فریقین کو تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایسے حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو خطے کو مزید تباہی سے بچا سکیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکامی ہوئی تو اس کے نتائج انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کے ساتھ ہی، ایران میں حکومت مخالف احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے 21 سالہ کراٹے چیمپئن کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ واقعہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس پر عالمی سطح پر شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اس پھانسی نے ایران میں احتجاجی تحریک کو مزید تقویت بخش دیا ہے اور حکومت کے خلاف عوامی غصے میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب، عالمی منڈیوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 126 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ کئی سالوں میں سب سے زیادہ سطح ہے۔ اس قیمت میں اضافے کا باعث آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سپلائی کے خدشات ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت پر منفی اثر پڑے گا۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک پیچیدہ اور خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے حالات حاضرہ اور خبروں کی تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اپنے قارئین کو اس صورتحال پر گہری نظر رکھنے اور باخبر رہنے کی صلاح دیتے ہیں.
