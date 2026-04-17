آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے پر صدر ٹرمپ کا ایران کا شکریہ، تناؤ میں عارضی کمی

صدر ٹرمپ نے لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے دوبارہ کھلنے کا خیرمقدم کیا اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی اور عالمی معیشت کے لئے خدشات میں وقتی طور پر کمی۔
واشنگٹن (دنیا نیوز) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کا باضابطہ طور پر شکریہ ادا کیا ہے جب ایران نے دنیا کے لئے انتہائی اہم آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدام خطے میں تناؤ میں عارضی کمی کی نشاندہی کرتا ہے جو ہفتوں کی کشیدگی سے متاثر تھا۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری کردہ ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی کہ ایران نے اس آبی گزرگاہ کو مکمل طور پر گزرگاہ کے لئے کھول دیا ہے۔ انہوں نے اس فیصلے پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے اہم توانائی گزرگاہوں میں سے ایک کے ذریعے بحری ٹریفک کی بحالی بہت اہمیت رکھتی ہے۔
امریکی صدر نے مزید کہا کہ جب کہ آبنائے ہرمز اب تجارت اور گزرگاہ کے لئے کھلی ہے، ایران سے منسلک ایک بحری ناکہ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات مکمل نہیں ہو جاتے۔
یہ پیشرفت ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی بحری جہازوں کے لئے کھول دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ لبنان سے متعلق جنگ بندی کے معاہدے کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس کے تحت اسرائیل اور ایران کے حمایت یافتہ گروپوں کے درمیان دشمنیوں کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
عراقچی نے بتایا کہ اس جنگ بندی کے دوران، جو دس دن تک جاری رہنے کی توقع ہے، تجارتی جہاز رانی بغیر کسی تعطل کے جاری رہے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جہازوں کو ایران کی بندرگاہوں اور میری ٹائم آرگنائزیشن کی طرف سے مقرر کردہ راستوں پر عمل کرنا ہوگا تاکہ آبنائے کے ذریعے محفوظ اور منظم گزرگاہ کو یقینی بنایا جا سکے۔
آبنائے ہرمز، جو خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملانے والا ایک تنگ آبی راستہ ہے، دنیا کے تقریباً پانچویں حصے کے تیل اور مائع قدرتی گیس کی ترسیل کا ذمہ دار ہے۔ حالیہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران اس کا بند ہونا عالمی توانائی کے شدید جھٹکے کے خوف کو بڑھا رہا تھا، جس سے سپلائی میں تعطل کی وجہ سے مارکیٹیں تیزی سے متاثر ہوئیں۔
بتایا جاتا ہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کو نشانہ بنانے والے فوجی مہم کے بعد شروع ہونے والی اس کشیدگی کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر عدم استحکام پیدا ہوا۔ اس مدت کے دوران آبنائے کی بندش نے پہلے سے ہی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے والی عالمی معیشتوں کے درمیان خدشات کو مزید بڑھا دیا۔
ایران کے اعلان کے بعد، تیل کی قیمتوں میں تقریباً 9 فیصد کمی واقع ہوئی، جو کہ بحال ہونے والے سپلائی روٹس کے امکان پر تاجروں کے ردعمل کے طور پر پہلے سے موجود کمی میں مزید اضافہ ہے۔ توانائی کی مارکیٹوں پر دباؤ میں کمی نے دن بھر کی اتار چڑھاؤ کے بعد کچھ حد تک راحت فراہم کی۔
اسی وقت، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے عالمی نمو کے اپنے تخمینے کو کم کر دیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ خطے میں طویل المدتی تنازعہ عالمی معیشت کو کساد بازاری کے قریب دھکیل سکتا ہے۔ آبنائے کے دوبارہ کھلنے سے قلیل مدتی تخمینوں کو مستحکم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، حالانکہ خطرات اب بھی نازک جنگ بندی سے جڑے ہوئے ہیں۔
ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان سفارتی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق ایک معاہدے کے قریب ہیں اور تجویز دی کہ بات چیت جلد ہی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر اسلام آباد میں۔ تاہم، لاجسٹک چیلنجز نے کسی بھی فوری ملاقات کے وقت کے بارے میں غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے۔
پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری میں ایک فعال سفارتی کردار ادا کر رہا ہے، اور توقع ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور اسی ملک میں منعقد ہو سکتا ہے۔
