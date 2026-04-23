آبنائے ہرمز میں ایرانی بحریہ کا دو بحری جہازوں پر قبضہ، ویڈیو جاری

ایران نے آبنائے ہرمز میں دو بحری جہازوں پر قبضہ کر لیا ہے، جن میں سے ایک کا تعلق مبینہ طور پر اسرائیل سے ہے۔ ایرانی بحریہ نے حفاظتی انتظامات کو خطرے میں ڈالنے کے جرم میں یہ کارروائی کی ہے۔
ایران نے آبنائے ہرمز میں دو بحری جہازوں پر قبضہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے اور ان جہازوں کو ایرانی ساحل پر منتقل کردیا گیا ہے۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے حفاظتی انتظامات کو خطرے میں ڈالنے کے جرم میں ان جہازوں کو تحویل میں لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک جہاز کا تعلق مبینہ طور پر اسرائیلی حکومت سے ہے۔ یہ واقعہ خطے میں پہلے سے ہی موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ایرانی نیوی نے دعویٰ کیا ہے کہ MSC Francesca اور Epaminondas نامی دو کنٹینر جہازوں کو آبنائے ہرمز میں راستہ روک کر قبضہ میں لیا گیا اور انہیں ایرانی ساحل کی جانب لے جایا گیا۔ ایرانی میڈیا میں جاری کردہ ویڈیو میں جہازوں پر ایرانی بحریہ کے اہلکاروں کے چڑھنے اور جہازوں کے کنٹرول پر قبضہ کرنے کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی آبنائے ہرمز کی سلامتی اور سمندری راستوں کی حفاظت کے لیے ضروری تھی۔ انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ یہ جہاز غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ تاہم، ان الزامات کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اس سے قبل، امریکی میڈیا نے اطلاع دی تھی کہ امریکہ نے ایران کے ایک کارگو جہاز کو نشانہ بنایا اور قبضہ میں لے لیا تھا۔ سینٹکام (US Central Command) نے بھی اس جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔ یہ واقعہ ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے سے ہی تناؤ سے بھرے تعلقات میں مزید بگاڑ کا باعث بنا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے اور اس معاملے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش کر سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات تناؤ کو کم کرنے اور خطے میں امن بحال کرنے کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر گہری نگرانی رکھی جا رہی ہے اور وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو صورتحال پر نظر رکھنے اور کسی بھی ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔
