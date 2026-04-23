آبنائے ہرمز: امریکہ نے بحریہ کو نئے احکامات جاری کر دیے، بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو تباہ کرنے کا حکم

ایرانی پاسداران انقلاب پر بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں اپنی بحریہ کو نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مائن سویپرز کی کارروائی تیز کرنے اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔
آبنائے ہرمز میں بڑھتے ہوئے بحری خطرات کے تناظر میں امریکہ نے اپنی بحریہ کو نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ایران کی پاسداران انقلاب پر آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کے الزامات کے بعد یہ اقدام سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے اس حوالے سے اہم بیان جاری کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امریکی مائن سویپرز پہلے ہی سرگرم ہیں اور ان کی کارروائی کی رفتار کو تین گنا تک بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد عالمی بحری راستے کو جلد از جلد محفوظ بنانا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکی بحریہ کو آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی کو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، بلا تاخیر تباہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی یا ہچکچاہٹ نہیں برت جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امریکہ اس خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم، انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے کسی بھی اشتعال انگیزی کی صورت میں امریکہ بھرپور جواب دے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی شدید تناؤ موجود ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے اور دیگر مسائل پر اختلافات ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین تیل بردار بحری راستوں میں سے ایک ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا ہے۔ اس راستے کی بندش سے عالمی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا الزام ہے کہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کے بعد سے اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کی جانب سے خطے میں قیام امن کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ مذاکرات تناؤ کو کم کرنے اور خطے میں استحکام لانے کے لیے اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی وکالت کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی متعدد بار اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ یہ خبر بین الاقوامی سطح پر اہم ہے اور اس پر تمام متعلقہ ممالک کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال عالمی سیاست اور معیشت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔
