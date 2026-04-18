آبنائے ہرمز میں پھر کشیدگی: ایران نے بندش کا اشارہ دے دیا

آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی کے دعوے کے مطابق ایرانی گن بوٹس کی جانب سے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کے بعد کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ ایران نے اس اہم سمندری راستے کی ممکنہ بندش کا عندیہ دیا ہے، جس کے پیش نظر علاقائی سلامتی اور عالمی تیل کی رسد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
آبنائے ہرمز میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے، جس کے محض 24 گھنٹے بعد ہی ایران نے اس اہم سمندری راستے کی ممکنہ بندش کا عندیہ دیا ہے۔ بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی ادارے کے مطابق، ایران کی پاسداران انقلاب کی دو گن بوٹس نے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی۔ یہ واقعہ آبنائے ہرمز میں، عمان کے شمال مشرق میں تقریباً 20 ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا۔ خوش قسمتی سے، آئل ٹینکر اور اس کا عملہ محفوظ ہیں، اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ شپنگ مانیٹرنگ گروپ ٹینکر ٹریکر نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ دو
بحری جہازوں، جن میں سے ایک بھارتی پرچم بردار سپر ٹینکر بھی شامل تھا، کو ایرانی گن بوٹس نے نشانہ بنایا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کیا۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق، دوسرا آئل ٹینکر بھی بھارت سے منسلک تھا، جس کے نتیجے میں دو بھارتی پرچم بردار آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ مزید برآں، ایک اور واقعے میں ایک بڑا خام تیل بردار جہاز، جو تقریباً 20 لاکھ بیرل عراقی تیل لے جا رہا تھا، بھی متاثر ہوا۔ اس واقعے کے دوران وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کی گئی۔ رائٹرز نے شپنگ ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ کم از کم دو تجارتی جہازوں نے بھی آبنائے ہرمز عبور کرنے کی کوشش کے دوران اپنے اوپر فائرنگ کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ، آبنائے ہرمز میں کچھ جہازوں کو ریڈیو پیغامات موصول ہوئے جن میں بتایا گیا کہ آبنائے ہرمز کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے اور کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سنٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ اب دوبارہ پہلے جیسی سخت فوجی نگرانی کے تحت آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے بار بار کی جانے والی خلاف ورزیوں اور ناکہ بندی کے بہانے کی جانے والی بحری قزاقی کے ردعمل میں اٹھایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اس سے قبل کہا تھا کہ اگر امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جاری رہتی ہے تو اس راستے کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول اس وقت تک ایران کی مسلح افواج کے سخت انتظام اور کنٹرول میں رہے گا جب تک کہ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کے لیے بحری جہازوں کی روانگی کی ناکہ بندی ختم نہیں کر دیتا۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں امریکی افواج کی طرف سے ناکہ بندی کو بحری قزاقی اور غیر قانونی اقدام قرار دیا۔
