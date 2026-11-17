آبنائے ہرمز میں تیل ٹینکر ڈوبنے کا دعویٰ؛ 20 لاکھ بیرل تیل ضائع
ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ کہ آبنائے ہرمز میں دو آئل ٹینکر بارودی سرنگوں سے ٹکرائے۔ ایک ٹینکر ڈوب گیا جس میں 20 لاکھ بیرل خام تیل تھا۔ عالمی تیل کی قیمتوں پر اثرات کا تجزیہ۔
ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں واقع ہونے والے ایک سنگین بحری واقعے کا دعویٰ کیا ہے جس میں دو بڑے آئل ٹینکر بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے۔ پہلے ٹینکر میں موجود 20 لاکھ بیرل سے زیادہ خام تیل لے جانے والی جہاز سپر ٹینکر ڈوب گیا جبکہ دوسرے جہاز میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح پیش آیا جب یہ جہاز ایران کے غیر مجاز قرار دیے گئے بحری راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
ٹکراؤ کی تفصیلات اور جہازوں کی حالت
ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے جاری کردہ بیان میں واضح کیا کہ دونوں آئل ٹینکر آبنائے ہرمز کے جنوبی حصے سے ایک ایسے راستے کے ذریعے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے جسے ایران نے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جہازوں نے ایران کی جانب سے مقرر کردہ محفوظ بحری راستوں کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں وہ سمندری بارودی سرنگوں کی زد میں آئے۔ شدید دھماکے اور آگ بھڑکنے کے بعد، جس میں 20 لاکھ بیرل سے زائد خام تیل تھا، ایک سپر ٹینکر خلیج کے جنوبی پانیوں میں مکمل طور پر ڈوب گیا۔Also readIran FM Meets Pakistan Army Chief in Rawalpindi
ایرانی حکام نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ دوسرا آئل ٹینکر کیا ہوا، البتہ یہ معلوم ہوا کہ اس میں بھی بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایرانی حکام نے دونوں جہازوں کے نام، ان پر لہراتے جھنڈوں، اور عملے کی قومیت کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ پاسدارانِ انقلاب نے الزام لگایا کہ جہازوں کے عملے نے اپنی شناخت اور موجودگی ظاہر کرنے والے نیویگیشن سسٹم کو جان بوجھ کر بند کر رکھا تھا اور وہ امریکی فوجی معاونت کے ساتھ اس غیر معیاری راستے سے گزرنا چاہتے تھے۔
بین الاقوامی ردعمل اور دوسری خبریں
برطانوی بحری نگرانی کے ادارے یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز (UKMTO) نے بھی اس خطے میں ہونے والے حملے کی اطلاع دی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہیں صرف ایک آئل ٹینکر پر حملے کی اطلاع بھارتی بحری حکام کی جانب سے ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نقصان اور ماحولیاتی اثرات کا فوری تعین ممکن نہیں ہوا لیکن جہاز کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔ واضح نہیں ہے کہ برطانوی ادارے کی رپورٹ کردہ وہ واحد واقعہ ایران کے دو ٹینکروں کے ڈوبنے کا دعویٰ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔
اس واقعے کے دوران عالمی توجہ کا ایک اور بڑا موضوع امریکہ میں پیش آنے والا ایک خوفناک ایوی ایشن حادثہ رہا جہاں دو طیارے ٹکرا گئے تھے۔ اس حادثے میں کل 166 مسافر سوار تھے، جو ایک الگ اور شدید سانحہ ہے۔ اگرچہ یہ ایوی ایشن کا واقعہ ہے، لیکن یہ عالمی خبروں کے چکر میں سمندری بحری تصادم کی کئی اہم تفصیلات کے ساتھ گردش کر رہا ہے۔
عالمی تیل کی منڈی پر اثرات اور مستقبل کے اقدامات
آبنائے ہرمز عالمی تجارت اور توانائی کی فراہمی کا ایک انتہائی اہم راستہ ہے جہاں خلیج فارس سے نکلنے والی تیل اور قدرتی گیس کا بڑا حصہ عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ عام حالات میں دنیا کی تقریبا پانچویں حصہ تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ لہذا، 20 لاکھ بیرل خام تیل لے جانے والے ٹینکر کے ڈوبنے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو عالمی تیل کی قیمتوں اور فراہمی کے سلسلے میں شدید عدم استحکام کا خدشہ ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں خام تیل سمندر میں شامل ہونے سے آبی حیات اور ساحلی ماحول کو طویل مدتی نقصان پہنچ سکتا ہے۔
سیاسی اور سفارتی سطح پر، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی 17 نومبر کو عمان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ یہ دورہ اس وقت آتا ہے جب ایران، امریکا، اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے خطے میں بحری تجارت پہلے ہی شدید متاثر ہے۔ ایران نے اس اہم بحری راستے پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جبکہ امریکا کی جانب سے بحری ناکہ بندی نے صورتحال مزید پیچیدہ کر دی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز میں امن و امان برقرار رکھنا عالمی معیشت کے لیے ناگزیر ہے تاکہ شپنگ اخراجات اور توانائی کی قیمتوں پر غیر ضروری دباؤ نہ پڑے۔
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