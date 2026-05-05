آبنائے ہرمز میں ایرانی میزائل حملہ: امریکی جہاز پر حملہ، سینٹکام کی تردید

ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں امریکی جہاز پر میزائل حملہ کیا، جبکہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس کی تردید کی ہے۔
ایران ی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں ایک امریکی جہاز پر میزائل حملہ کردیا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکی جہاز نے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور بارہا انتباہ کے باوجود اپنی سمت تبدیل نہیں کی۔ ایران ی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق، بحیرۂ عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب امریکی بحریہ کے جنگی جہاز وں کی سرگرمیاں مسلسل زیرِ نظر تھیں۔ ایران ی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہاز وں نے مبینہ طور پر اپنی ریڈار سسٹمز بند کر کے خفیہ انداز میں آبنائے ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی، جو کہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرناک اقدام تھا۔ جب امریکی جہازوں نے دوبارہ اپنے ریڈار فعال کیے تو انہیں فوری طور پر شناخت کر لیا گیا اور ریڈیو کے ذریعے خبردار کیا گیا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔ تاہم، امریکی جہازوں نے اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ صورتحال کی شدت کو دیکھتے ہوئے، ایران ی بحریہ نے مزید سخت پیغام دیتے ہوئے کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرونز کے ذریعے “ وارننگ شاٹس ” فائر کیے تاکہ امریکی جہازوں کو علاقے سے دور رہنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایران ی حکام نے اس کارروائی کو دفاعی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کسی بھی اشتعال انگیز یا خطرناک حرکت کے نتائج کی ذمہ داری امریکی اور صہیونی اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ ایران ی خبر رساں ادارے کے مطابق، میزائل حملے کے بعد امریکی جہاز نے سفر روک دیا اور پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ ایران نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے کسی بھی ملک کا جہاز پیشگی اجازت اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر نہیں گزر سکتا اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر، امریکی سینٹرل کمانڈ ( سینٹکام ) نے ایران ی میڈیا کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سینٹکام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر بحری جہازوں کی آزادی کے ساتھ جہاز رانی کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ایران ی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی بھی جاری رکھے گا۔ اس صورتحال میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جہازوں یا فریڈم پراجیکٹ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے ایک آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون حملہ ہوا جس میں تین غیر ملکی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ خطے میں پہلے سے موجود عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ بین الاقوامی تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے.
ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں ایک امریکی جہاز پر میزائل حملہ کردیا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب امریکی جہاز نے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی اور بارہا انتباہ کے باوجود اپنی سمت تبدیل نہیں کی۔ ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق، بحیرۂ عمان اور آبنائے ہرمز کے قریب امریکی بحریہ کے جنگی جہازوں کی سرگرمیاں مسلسل زیرِ نظر تھیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی جہازوں نے مبینہ طور پر اپنی ریڈار سسٹمز بند کر کے خفیہ انداز میں آبنائے ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کی، جو کہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرناک اقدام تھا۔ جب امریکی جہازوں نے دوبارہ اپنے ریڈار فعال کیے تو انہیں فوری طور پر شناخت کر لیا گیا اور ریڈیو کے ذریعے خبردار کیا گیا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی سے گریز کریں۔ تاہم، امریکی جہازوں نے اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا۔ صورتحال کی شدت کو دیکھتے ہوئے، ایرانی بحریہ نے مزید سخت پیغام دیتے ہوئے کروز میزائل، راکٹ اور جنگی ڈرونز کے ذریعے “وارننگ شاٹس” فائر کیے تاکہ امریکی جہازوں کو علاقے سے دور رہنے پر مجبور کیا جا سکے۔ ایرانی حکام نے اس کارروائی کو دفاعی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں کسی بھی اشتعال انگیز یا خطرناک حرکت کے نتائج کی ذمہ داری امریکی اور صہیونی اتحادیوں پر عائد ہوگی۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق، میزائل حملے کے بعد امریکی جہاز نے سفر روک دیا اور پسپائی اختیار کرتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ ایران نے پہلے ہی اعلان کیا تھا کہ آبنائے ہرمز سے کسی بھی ملک کا جہاز پیشگی اجازت اور سیکیورٹی کلیئرنس کے بغیر نہیں گزر سکتا اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی جائے گی۔ ادھر، امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹکام) نے ایرانی میڈیا کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحریہ کے کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ سینٹکام کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ آبنائے ہرمز پر بحری جہازوں کی آزادی کے ساتھ جہاز رانی کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی بھی جاری رکھے گا۔ اس صورتحال میں کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ امریکہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جہازوں یا فریڈم پراجیکٹ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں ایران کے ایک آئل تنصیب پر میزائل اور ڈرون حملہ ہوا جس میں تین غیر ملکی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ خطے میں پہلے سے موجود عدم استحکام کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع ہوئی ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ بین الاقوامی تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے
آبنائے ہرمز ایران امریکہ میزائل حملہ سینٹکام بحریہ سیکیورٹی خطہ جنگی جہاز وارننگ شاٹس