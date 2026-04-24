آبنائے ہرمز: امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اور عالمی معیشت پر اثرات

امریکہ نے ایرانی درآمدات اور برآمدات روکنے کے لیے آبنائے ہرمز میں بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس سے عالمی معیشت اور تیل کی قیمتوں پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ایران نے بھی آبنائے ہرمز کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔
امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ عالمی معیشت اور خاص طور پر تیل کی قیمت وں پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایران ی درآمدات اور برآمدات کو روکنے کے لیے آبنائے ہرمز اور بندرگاہی علاقوں میں بحری ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ یہ اقدام ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو کیے گئے حملوں کے ردعمل میں کیا گیا ہے۔ حملوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد ورفت کو روک کر علاقے کا کنٹرول حاصل کرلیا، جس سے خطے سمیت دنیا بھر کو معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت وں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ امریکہ نے اس کے جواب میں 13 اپریل کو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کی، جو ایران ی بندرگاہوں تک پھیلائی گئی۔ تاہم، اس ناکہ بندی کے اثرات متضاد نظر آ رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، ایران تیل، گیس، پیٹروکیمیکل مصنوعات، پلاسٹکس اور زرعی مصنوعات کو سمندری راستے کے ذریعے برآمد کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی آبنائے ہرمز اور بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے ایران کی تجارت پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر، ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے باوجود اپنی تیل کی برآمدات جاری رکھی ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کرنے کے بعد، خلیجی ممالک کا یہ واحد سمندری راستہ تقریباً بند ہو گیا، جہاں سے پرامن حالات میں دنیا کے 20 فیصد تیل اور liquefied natural gas (ایل این جی) کی سپلائی ہوتی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی آئی۔ کپلر نامی ادارے کے مطابق، ایران نے مارچ میں روزانہ 1.
84 ملین بیرل خام تیل برآمد کیا، جبکہ اپریل میں یہ تعداد 1.71 ملین بیرل روزانہ تک رہی۔ 2025 میں روزانہ 1.68 ملین بیرل تیل کی برآمدات متوقع ہیں۔ مارچ 15 سے اپریل 14 تک ایران نے مجموعی طور پر 55.22 ملین بیرل تیل برآمد کیا۔ اس عرصے کے دوران ایرانی تیل کی قیمتیں، بشمول ایرانی لائٹ، ایرانی ہیوی اور فروزن بلینڈ، 90 ڈالر فی بیرل سے نیچے نہیں گئیں اور اکثر دنوں میں 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ محتاط اندازے کے مطابق، اگر فی بیرل 90 ڈالر کی قیمت رکھی جائے تو ایران نے گزشتہ ماہ تیل کی برآمدات سے تقریباً 4.97 ارب ڈالر کمائے ہیں۔ یہ رقم فروری میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کی نسبت زیادہ ہے۔ جنگ سے پہلے، ایران خام تیل کی برآمدات سے تقریباً 115 ملین ڈالر روزانہ یا ایک ماہ میں 3.45 ارب ڈالر کماتا تھا۔ اس طرح، جنگ کے دوران ایران نے 40 فیصد زیادہ کمائی۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا بنیادی مقصد ایران کی تجارت کو روکنا اور اسے معاشی طور پر کمزور کرنا ہے۔ تاہم، ایران نے ناکہ بندی کے باوجود اپنی تیل کی برآمدات کو برقرار رکھا ہے، جو امریکہ کی پالیسی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد بھی ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ صورتحال عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے اور اس کے طویل المدتی اثرات ابھی تک واضح نہیں ہیں
