آبنائے ہرمز: امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ

امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ، آبنائے ہرمز میں بحری مشن کے اعلان پر تہران کی سخت ردعمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کی حفاظت اور انہیں نکالنے کے لیے ایک بحری مشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس اعلان کے ردعمل میں ایران نے شدید تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکی افواج آبنائے ہرمز میں داخل ہونے یا وہاں کوئی بھی فوجی آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ سخت موقف ایران ی فوج کی جانب سے سامنے آیا ہے، جو اس وقت آیا جب صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کو نکالنے کے لیے ایک بڑے بحری مشن کا اعلان کیا تھا۔ ایران ی فوج کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی مکمل طور پر ایران کی مسلح افواج کے کنٹرول میں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والی ہر قسم کی بحری نقل و حمل کو ایران ی افواج کے ساتھ مکمل تعاون اور ہم آہنگی کے ساتھ انجام دینا ہوگا۔ ایران ی فوج نے تجارتی جہازوں اور تیل بردار ٹینکرز کو خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے سے پہلے ایران ی حکام سے اجازت لیں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ بغیر اجازت یا رابطہ کے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایران ی فوج نے اپنے بیان میں خاص طور پر امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوج یا کوئی دوسری غیر ملکی فوجی قوت آبنائے ہرمز کے قریب آنے یا اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گی تو اس کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ بیان خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خطرہ ہے۔ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے روزانہ لاکھوں بیرل تیل گزرتا ہے۔ اس گزرگاہ میں کوئی بھی خلل دنیا کی توانائی کی سپلائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس بحری مشن کے اعلان کے ساتھ ہی، مراکش میں جاری فوجی مشقوں کے دوران دو امریکی فوجیوں کے لاپتا ہونے کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ واقعہ بھی امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں اہم ہے۔ آبنائے ہرمز کی جغرافیائی اہمیت اور اس کے ذریعے ہونے والی تجارت کو دیکھتے ہوئے، امریکہ اور ایران کے درمیان یہ کشیدگی عالمی سطح پر تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے۔ دنیا کی نظریں اس علاقے پر جمی ہوئی ہیں کہ آیا یہ کشیدگی کسی بڑے فوجی تصادم کی شکل اختیار کرتی ہے یا نہیں۔ سفارتی حل تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو تحمل اور اعتدال کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اس خطے میں امن و استحکام قائم رہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کا موقف کیا ہوگا؟
پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی متعدد بار کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت کے خلاف ہے۔ پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران دونوں کو مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کا یہ موقف خطے میں امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
