آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی: تیل کی منڈیوں میں ہلچل، ایران پر پابندیوں میں تیزی

امریکی ناکہ بندی کے فیصلے سے عالمی تیل کی منڈیوں میں ایک بار پھر ہلچل مچ گئی ہے، جس سے ایشیا میں سپلائی چین متاثر ہونے اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ایران ی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے فیصلے سے عالمی توانائی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی ہے، جس سے ایشیا کو سپلائی خطرے میں پڑنے کے باعث ایک تازہ تیل کے جھٹکے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران نے مشرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایشیا کو خام تیل کی فراہمی جاری رکھی ہوئی تھی، جزوی طور پر اپنی مبہم 'سیاہ بیڑے' کی وجہ سے محفوظ رہا۔ عام طور پر دنیا کے تیل کا تقریباً پانچواں حصہ اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں، ایران نے پہلے ہی سختی بڑھا دی ہے، سمندری ٹریفک کو تیزی سے کم کر دیا ہے اور مبینہ طور پر ٹرانزٹ فیس وصول کر رہا ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اتوار کو ایران ی بندرگاہوں کی اضافی ناکہ بندی کا حکم، خلیجی ریاستوں میں جنگی کارروائیوں سے توانائی کی تنصیبات کو نقصان پہنچنے اور آبنائے سے ان کی برآمدات بند ہونے کے بعد عالمی تیل اور گیس کی سپلائی کے لیے ایک اور دھچکا دینے کا خطرہ ہے، جو کوئنسی انسٹی ٹیوٹ فار ریسپانسیبل سٹیٹ کرافٹ کے امیر ہندجانی نے کہا۔
28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے کے محض چند دن بعد، امریکہ نے توانائی کے اچانک جھٹکے سے بچنے کے لیے، خاص طور پر ایشیائی معیشتوں کے لیے، تہران پر کچھ پابندیوں میں عارضی طور پر نرمی کی تھی۔ اتوار کو، نیشنل ایرانی ٹینکر کمپنی (NITC) کے زیر انتظام ایک ٹینکر، فیلیسیٹی نے، ٹریکنگ سائٹ ٹینکر ٹریکر کے مطابق، 2019 کے بعد سے پہلی بار، بھارت کو 20 لاکھ بیرل تیل فراہم کیا۔ ہندجانی نے اے ایف پی کو بتایا کہ ایرانی خام تیل اب تک طلب کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، اور خبردار کیا کہ اب ناکہ بندی اس نازک توازن کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ انہوں نے کہا، 'امریکی بحریہ کیا کرے گی؟ وہ ایرانی بندرگاہوں میں لوڈنگ کرنے والے چینی، ہندوستانی اور پاکستانی تجارتی جہازوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔' چین اب بھی ایرانی خام تیل کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے، اور منگل کو کہا کہ امریکی ناکہ بندی 'خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ' ہے۔
ناکہ بندی کے اعلان کے چند گھنٹے بعد پیر کو ایشیائی ابتدائی تجارت میں قیمتیں آٹھ فیصد بڑھ کر 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر چلی گئیں۔ اٹلانٹک کونسل کی ماہر الزبتھ براؤ نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے 'یہ ایک قسم کی آخری کوشش' ہے جب اس نے 'تمام اختیارات ختم کر دیے'۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی جہازوں کی ناکہ بندی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون کے کنونشن کی خلاف ورزی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اے ایف پی کے تجزیے کے مطابق، اجناس سے باخبر رہنے والی فرم کپلر کے اعداد و شمار کے مطابق، ایران نے مارچ کے اوائل سے اوسطاً تقریباً 1.8 ملین بیرل خام تیل یومیہ سمندر کے ذریعے برآمد کیا ہے۔ یہ اس کے 2025 کے اوسطاً تقریباً 1.7 ملین یومیہ سے قدرے زیادہ ہے۔ کپلر کے ڈیٹا کے اے ایف پی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ یکم مارچ سے 12 اپریل کے درمیان 58 تیل کے ٹینکروں نے آبنائے سے گزر کر سامان لے جایا۔ تقریباً 80 فیصد نے ایرانی بندرگاہوں سے - خاص طور پر خارگ جزیرے سے - سفر شروع کیا یا ایرانی پرچم لہرایا، مجموعی طور پر 11 ملین ٹن خام تیل لے جایا گیا۔
ماہرین نے اے ایف پی کو بتایا کہ ان جہازوں میں سے بہت سے ایران کے 'سیاہ بیڑے' سے تعلق رکھتے ہیں، جو پرانے جہازوں پر مشتمل ہے جو برسوں سے گہرے اندھیرے میں کام کر رہے ہیں - غیر واضح ملکیت، جعلی پرچم، انشورنس کی کمی یا ہیرا پھیری کیے گئے GPS ڈیٹا کے ساتھ، یہ سب بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کے ارادے سے ہیں۔ امریکی پابندیوں کے مشیر بلیک اسٹون کمپلائنس سروسز کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ٹینن بوم نے کہا، 'یہ درحقیقت حیرت انگیز ہے کہ سیاہ بیڑے نے جنگ کے دوران کتنا مؤثر طریقے سے کام کیا۔' 'ہم نے سوچا تھا کہ سیاہ بیڑے پر کریک ڈاؤن ہوگا لیکن حقیقت میں، جو ہوا وہ یہ تھا کہ (ٹرمپ) انتظامیہ نے بنیادی طور پر سیاہ بیڑے کو ایک بازو دیا اور انہیں یہ سارا تیل برآمد کرنے کی اجازت دی۔'
ٹینن بوم نے اندازہ لگایا کہ پابندیوں میں نرمی کے بعد، ایرانی خام تیل کی قیمت پچھلے نرخوں کے مقابلے میں '40 فیصد رعایت سے 10 فیصد پریمیم' پر آ گئی۔ بلیو واٹر اسٹریٹجی کے تجزیہ کار سیرل وڈرسہوفن نے کہا، 'کیونکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک برآمدات کو محدود یا بہت زیادہ لاگت پر دوبارہ روٹ کر رہے ہیں، ایران نے حیرت انگیز طور پر لچکدار سطح پر بہاؤ کو برقرار رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔' انہوں نے ایک ہفتہ وار اوپ-ایڈ میں مزید کہا، 'تہران نے ایک ایسا نظام قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جو جدید، وکندریقرت ہے، اور مکمل پیمانے پر بحری تنازعہ میں نہ پھنسے بغیر اسے خلل ڈالنا خاصا مشکل ہے۔' انہوں نے مزید کہا کہ ہرمز کا کنٹرول برقرار رکھنا 'وجود کا مسئلہ ہے، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے،' جو طویل مدتی سیکیورٹی کی ضمانت اور جنگ کے بعد تعمیر نو کے لیے فنڈنگ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا، 'اگر تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، افراط زر بڑھ رہا ہے اور اسٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، تو وہ گھبراہٹ شروع کر دے گا۔'
