آبنائے ہرمز: امریکی ناکہ بندی کے دعوے اور تجارتی جہازوں کی آمدورفت، صورتحال مزید پیچیدہ

امریکی جریدے کی رپورٹ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے باوجود 20 سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب، جبکہ امریکا کی جانب سے سخت نگرانی کا دعویٰ۔ ماہرین نے متضاد دعووں کو غیر یقینی صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرایا۔
واشنگٹن سے موصول اطلاعات کے مطابق، ایک امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی بحریہ کی ممکنہ ناکہ بندی کے باوجود، گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بیس سے زائد تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے کامیابی کے ساتھ گزرنے میں کامیاب رہے ہیں، جس نے خطے کی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر سخت نگرانی اور کنٹرول کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ سینٹ کام نے اس سے قبل بتایا تھا کہ ہرمز کی بندش کے ابتدائی چوبیس گھنٹوں میں چھ بحری جہازوں کو واپس بھیج دیا گیا، جبکہ کسی بھی ایران ی جہاز کو اس راستے سے گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے جواب میں، سینٹ کام نے تصدیق کی ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو یقینی بنانے کے لیے دس ہزار سے زائد سیلرز، میرینز اور ایئر مین کو تعینات کیا گیا ہے، جو اس اہم بحری گزرگاہ پر چوبیس گھنٹے مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ پابندی خاص طور پر ایران کی بندرگاہوں کی طرف آنے جانے والے جہازوں پر عائد کی گئی ہے، اور اس کا مقصد ایران کے ساتھ بحری تجارت کو محدود کرنا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج کی دیگر تمام بندرگاہیں بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں، اور صرف ایران سے متعلق نقل و حرکت کو محدود کیا جا رہا ہے۔
اس صورتحال پر ماہرین کا کہنا ہے کہ متضاد دعووں نے صورتحال کو مزید غیر یقینی بنا دیا ہے، جس سے عالمی تجارتی راستوں، تیل کی ترسیل، اور خطے کی مجموعی سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کے مطابق، اگرچہ امریکی دعویٰ ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کو مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے، لیکن تجارتی جہازوں کی مسلسل آمدورفت اس دعوے کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو ناکہ بندی مکمل طور پر مؤثر نہیں ہے، یا پھر اس پر عمل درآمد میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مزید برآں، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیا یہ صورتحال محض ایک سیاسی حربہ ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ٹھوس اسٹریٹجک منصوبہ کارفرما ہے۔ خطے میں موجود کشیدگی کے باعث، اس طرح کی غیر یقینی صورتحال عالمی منڈیوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے، جس سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور دیگر معاشی مسائل جنم لینے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، یہ صورتحال علاقائی سلامتی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس سے مختلف فریقین کے درمیان غلط فہمیوں اور تنازعات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اس تمام تر صورتحال میں، عالمی برادری کو خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے، امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت کا آغاز کرنا ضروری ہے، تاکہ تناؤ کو کم کیا جا سکے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ دوسرا، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کیا جانا چاہیے، اور کسی بھی قسم کی یکطرفہ کارروائی سے گریز کرنا چاہیے۔ تیسرا، خطے میں موجود تمام ممالک کو باہمی اعتماد اور تعاون کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جو سلامتی اور خوشحالی کے لیے سازگار ہو۔ مزید برآں، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو بھی اس صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے اور فریقین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے، تو یہ صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، جس سے نہ صرف خطے کے ممالک بلکہ عالمی سطح پر بھی سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال ایک نازک دور کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں دانش مندی اور تدبر سے کام لینے کی اشد ضرورت ہے۔
United States Latest News, United States Headlines
