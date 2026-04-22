آبنائے ہرمز: امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں نیا موڑ

صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا خواہشمند ہے، جبکہ ایران امریکی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے۔
صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولنے کا خواہشمند ہے کیونکہ وہ شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایران کو روزانہ 50 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے اور ایران ی فوج اور پولیس کے اہلکار تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ دوسری جانب، اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر امیر سعید نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران ی بندرگاہوں پر عائد کردہ ناکہ بندی ختم کر دے تو ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرمز بحری تجارت کے لیے ایک انتہائی اہم راستہ ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک مرکزی نقطہ بن چکا ہے۔ ایران نے جنگ کے آغاز کے بعد اس آبنائے کو بند کر دیا تھا، جس پر امریکی صدر نے بارہا اسے کھولنے کا مطالبہ کیا۔ ابتدا میں صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھولنے کے لیے نیٹو ممالک سے مدد مانگی، لیکن ناکام ہونے پر امریکی افواج نے خود اس کی ناکہ بندی کر دی۔ ایران کی جانب سے آبنائے کی بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے بحری جہازوں کے لیے تھی، جبکہ امریکہ کی ناکہ بندی تمام بحری جہازوں کے لیے ہے جو ایران ی بندرگاہوں کو جا رہے ہیں یا وہاں سے آرہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق، ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے 28 بحری جہازوں کو ایران جانے یا وہاں سے نکلنے سے روک دیا گیا ہے۔ ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا آبنائے ہرمز کو بند رکھنے کا ایران کا داؤ اب الٹا پڑ گیا ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی بحری ناکہ بندی شروع کر دی ہے۔ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع نہیں ہوا ہے، لیکن جنگ بندی برقرار ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ مذاکرات کے دوسرے دور سے پہلے امریکہ ناکہ بندی ختم کرے۔ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے، جبکہ ٹرمپ ناکہ بندی ختم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دے رہے۔ جنگ بندی کے باوجود، ایران ی میڈیا کے مطابق، پاسداران انقلاب نے بدھ کو تین مال بردار بحری جہازوں پر حملہ کیا اور دو جہازوں کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ صورتحال اس وقت تک سلجھنے یا آگے بڑھنے کے آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق، امریکہ کی آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی کے نتیجے میں ایران کی تیل کی برآمدات متاثر ہوئی ہیں اور اسے معاشی نقصان ہو رہا ہے۔ ٹرمپ اس بندش کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کا مطلب ہے کہ ایران جنگ ہار رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پیسے کمانے کے لیے آبنائے کھولنے کے لیے تیار ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، اگر ایران کی تیل کی برآمدات مکمل طور پر بند ہو جائیں تو بھی وہ دو ماہ تک برداشت کر سکتا ہے، اور پیداوار میں کمی کر کے یہ سلسلہ مزید ایک ماہ جاری رکھ سکتا ہے۔ تاہم، یہ معاشی چال ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے یا نہیں.
آبنائے ہرمز امریکہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ بحری ناکہ بندی تیل کی برآمدات