آبنائے ہرمز میں بحری آزادی کیلئے برطانیہ اور فرانس متحرک، کثیرالملکی فوجی اتحاد کی تیاری

برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور بحری تجارت بحال کرنے کے لیے 30 سے زائد ممالک کے ساتھ مل کر ایک بڑے فوجی مشن کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کا مقصد عالمی توانائی کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔
برطانیہ اور فرانس کی جانب سے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور وہاں بحری آمدورفت کو محفوظ بنانے کے لیے ایک کثیرالملکی فوجی اتحاد کے قیام کی کوششیں اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 30 سے زائد ممالک کے اعلیٰ عسکری منصوبہ ساز لندن میں ایک اہم اور ہنگامی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ برطانوی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق یہ دو روزہ اجلاس نارتھ ووڈ میں واقع پرمننٹ جوائنٹ ہیڈکوارٹرز میں منعقد کیا جائے گا، جہاں عسکری ماہرین اپنی مہارتوں، کمانڈ اینڈ کنٹرول
سسٹم کے ڈھانچے اور خطے میں افواج کی متوقع تعیناتی کے طریقہ کار پر تفصیلی غور و خوض کریں گے۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد ایک ایسا مربوط فوجی لائحہ عمل تیار کرنا ہے جسے کسی بھی پائیدار جنگ بندی کے بعد فوری طور پر زمین پر عملی شکل دی جا سکے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ورچوئل سربراہی اجلاس کی مشترکہ میزبانی کی تھی، جس میں 51 ممالک نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس کے دوران آبنائے ہرمز کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے بحری آمدورفت کے تحفظ کے لیے ایک آزاد اور دفاعی نوعیت کے کثیرالملکی مشن کے قیام پر اصولی اتفاق کیا گیا تھا۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے اس پیش رفت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج سفارتی سطح پر موجود اتفاق رائے کو عملی فوجی منصوبوں میں ڈھالنا ہے تاکہ عالمی تجارت کی اس اہم ترین شریان کو بحال رکھا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس مشن کا واحد مقصد خطے میں بحری آزادی کو یقینی بنانا اور دیرپا جنگ بندی کو تقویت پہنچانا ہے، تاکہ عالمی معیشت کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے اس اہم آبی گزرگاہ کی بندش کے بعد عالمی توانائی منڈیوں پر شدید منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور تیل و گیس کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور ترسیل میں تعطل نے دنیا بھر کے ممالک کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے، اسی لیے مغربی طاقتیں اب کسی بھی قسم کی غفلت برتنے کے بجائے ایک مستحکم فوجی ڈھانچہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کثیرالملکی اتحاد کا قیام نہ صرف خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ مستقبل میں کسی بھی ایسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گا، جس سے عالمی امن اور توانائی کی سلامتی کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ اس پیش رفت پر عالمی برادری کی نظریں جمی ہوئی ہیں کیونکہ اس کا انحصار جنگ بندی کے بعد کے سیاسی حالات پر بھی ہے
