آبنائے ہرمز میں ایرانی فوجی کارروائی اور تیل بردار جہازوں پر حملہ
ایرانی پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز میں دو مزید تیل بردار جہازوں پر بارودی سرنگوں سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ خطے میں تناؤ بڑھ گیا ہے اور امریکہ نے بحری نگرانی سخت کر دی ہے۔
ایران کی پاسدارانِ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں دو تیل بردار جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب تہران نے ایک روز قبل پانچ دیگر تیل بردار جہاز وں کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے واقعات پیش آنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران ی سرکاری ٹی وی پر نشر ہونے والے بیان کے مطابق پاسدارانِ انقلاب نے کہا کہ دونوں جہازوں نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے غیر مجاز راستہ اختیار کیا تھا۔
انقلابی گارڈز کا حملہ اور جہازوں کی شناخت
ایرانی حکام کے مطابق دونوں جہاز بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد آگ کی لپیٹ میں آگئے اور رک گئے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ دونوں جہازوں نے اپنے نیویگیشن اور شناختی نظام بند کر رکھے تھے اور امریکی فوج کی مدد سے آبنائے ہرمز سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جہاز آبنائے ہرمز کے مشرق میں جبکہ دوسرا آبنائے کے اندر موجود تھا۔Also readPakistan Trade Deficit Soars 20% to $3.88B in Oct
بحری راستے کی اہمیت اور عالمی تیل کی ترسیل
مشرقِ وسطیٰ میں 28 فروری کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے آبنائے ہرمز سے بحری آمدورفت محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ اہم سمندری گزرگاہ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے، جہاں سے معمول کے حالات میں دنیا کی مجموعی کھپت کا تقریباًٌ پانچواں حصہ تیل گزرتا ہے۔ ایران کے ان اقدامات کا مقصد خطے میں امریکی اور مغربی اثر و رسوخ کو کم کرنا اور بحری تجارت کو دباؤ میں لانا ہے۔
امریکی ردعمل اور بحری نگرانی کا سلسلہ
ایران کے ان اقدامات کے جواب میں امریکا نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کی اور آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بعض تیل بردار جہازوں کو حفاظتی حصار فراہم کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ اس نے موسمِ گرما سے اب تک خلیجی ممالک کو آبنائے ہرمز کے ذریعے ڈیڑھ ارب بیرل تیل برآمد کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔ امریکی کمانڈ کے مطابق اس آبی گزرگاہ سے تمام بارودی سرنگیں صاف کردی گئی ہیں۔
خطے میں جاری تناؤ اور مستقبل کی صورت حال
موجودہ صورتحال میں آبنائے ہرمز کا بحری راستہ عالمی مارکیٹوں کے لیے انتہائی حساس ہو گیا ہے، جہاں سے تیل کی منتقلی کو کوئی بھی خطرہ عالمی معیشت کو متاثر کر سکتا ہے۔ ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی جانب سے جاری کردہ بیانات میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ غیر مجاز راستے اختیار کرنے والے جہازوں کو کڑی سزا دی جائے گی۔ بین الاقوامی برادری اس خطے میں امن کی بحالی اور بحری تجارت کی آزادانہ روانی کے لیے سفارتی کوششوں میں مصروف ہے۔
جغرافیائی و سیاسی پس منظر اور مستقبل کے اقدامات
تحریری ذرائع کے مطابق روس کے شدید حملے کی وجہ سے یوکرین کے 7 علاقوں کا بجلی کا نظام متاثر ہوا ہے، جس سے خطے کی مجموعی سلامتی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایران نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ اگر امریکا نے دوبارہ حملہ کیا تو دنیا بھر میں امریکی اثاثے نشانے پر ہوں گے۔ اس پیچیدہ جیو پولیٹیکل صورتحال میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت اور آبنائے ہرمز کے محفوظ ہونے کے لیے عالمی تعاون کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
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