آبنائے ہرمز پر امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی؛ جنگ بندی کے باوجود صورتحال غیر واضح

امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود آبنائے ہرمز کی بندش اور دوبارہ کھولنے کے معاملے پر صورتحال غیر واضح اور پیچیدہ ہوگئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر آبنائے ہرمز بند کرکے چالاکی دکھانے کا الزام عائد کیا ہے جبکہ ایران کا دعویٰ ہے کہ امریکا بحری قزاقی کر رہا ہے۔
امریکا اور ایران کے درمیان حالیہ دو ہفتوں کی جنگ بندی میں آبنائے ہرمز کے معاملے پر پیش رفت نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے، لیکن اس پیش رفت کے باوجود صورتحال تاحال غیر واضح اور پیچیدہ بنی ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ بند کرکے معمولی سی چالاکی دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ امریکا کو دباؤ میں نہیں لا سکتا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور صورتحال بہت اچھی طرح
چل رہی ہے، حتیٰ کہ آبنائے ہرمز بند کرنے کا واقعہ پیش آنے کے باوجود۔ صدر ٹرمپ کے مطابق، امریکا ایران سے رابطے میں ہے اور دن کے اختتام تک اس معاملے پر مزید معلومات سامنے آنے کی توقع ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران آبنائے ہرمز کو بند کر کے امریکا کو بلیک میل نہیں کر سکتا اور یہ کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اس سے قبل، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک خوشخبری سنائی تھی کہ آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ اس خبر پر امریکی صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے ایک شاندار دن قرار دیا تھا۔ تاہم، صورتحال میں اچانک تبدیلی آئی جب ایران کی پاسداران انقلاب نے دوبارہ بندش کا اعلان کیا۔ ایرانی حکام کے مطابق، آبنائے ہرمز اپنی سابقہ حالت میں واپس آ گئی ہے اور اب اس کا مکمل کنٹرول ایرانی مسلح افواج کے پاس ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق، ایرانی کمانڈ نے اس بندش کا الزام امریکا پر عائد کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکا نام نہاد ناکہ بندی کی آڑ میں بحری قزاقی کر رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ جب تک امریکا ایرانی بندرگاہوں سے آنے جانے والے جہازوں کی ناکہ بندی ختم نہیں کرتا، آبنائے ہرمز ان کے کنٹرول میں رہے گی۔ یہ صورتحال عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ اس بحرانی صورتحال کے تناظر میں، عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے ایک اہم دعویٰ کیا ہے کہ بھارت ڈالر کے بجائے ایرانی تیل کی خریداری چینی کرنسی یوآن میں کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے جو عالمی معیشت اور ایران پر عائد پابندیوں کے اثرات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، دیگر بین الاقوامی خبروں میں لبنان اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان اور اسرائیل میں شہری پابندیوں کے خاتمے سے معمولات زندگی کی بحالی بھی شامل ہے۔ ان تمام واقعات کے پس منظر میں، آبنائے ہرمز کی صورتحال مزید اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ خطے میں امن و امان اور بین الاقوامی تجارت کے تسلسل کو براہ راست متاثر کر سکتی ہے۔ اس معاملے پر مزید پیش رفت کا انتظار ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششیں انتہائی ضروری ہیں
