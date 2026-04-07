آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی: ہزاروں جہاز پھنس گئے، عالمی تجارت شدید متاثر

آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی کے باعث عالمی بحری تجارت بری طرح متاثر، ناکہ بندی کے سبب ہزاروں جہاز پھنس گئے، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد متبادل راستوں کی تلاش شروع
آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی بحری تجارت کو سنگین طور پر متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے ناکہ بندی کے نتیجے میں تقریباً دو ہزار بحری جہاز مختلف مقامات پر پھنس گئے ہیں۔ بین الاقوامی بحری ادارے، بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق، 28 فروری سے 1 اپریل کے درمیان خلیج فارس، آبنائے ہرمز اور گلف آف عمان کے اطراف میں 20 سے زیادہ جہاز وں پر حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں، جن میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے۔ ان واقعات کے بعد بحری راستے کو محفوظ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس صورتحال نے بحری
جہازوں کے لیے متبادل راستوں کی تلاش کو لازمی بنا دیا ہے، جس سے لاگت اور وقت دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی جہاز سوئز کینال کی جانب موڑ دیے گئے ہیں جبکہ کچھ کو کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے سے ایشیا اور یورپ کے درمیان سامان کی ترسیل کے لیے طویل سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی سے تیل کی ترسیل بھی متاثر ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے آبنائے ہرمز پر انحصار کم کرتے ہوئے بحیرہ احمر کے ذریعے تیل کی ترسیل شروع کر دی ہے۔\اس صورتحال میں ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے اور منگل کی رات تک ایران کے تمام پلوں کو تباہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے جواب میں، ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کرنے کی وارننگ دی ہے۔ عسکری ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ امریکہ ایران کی بحری صلاحیت کو محدود قرار دیتا ہے، تاہم ایرانی بحریہ کی چھوٹی آبدوزیں، جنہیں مڈگیٹ سب میرینز کہا جاتا ہے، اب بھی ایک خطرہ بنی ہوئی ہیں جو اس اہم گزرگاہ کے استعمال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی اجازت سے صرف 15 جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکے، جو جنگ سے پہلے کے معمولات کے مقابلے میں تقریباً 90 فیصد کم ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف علاقائی تجارت کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی سنگین خدشات پیدا کر رہی ہے۔ اس تنازعے کے نتیجے میں توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور سپلائی چین میں خلل کا خطرہ ہے۔\امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جاری کشیدگی پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے اور ایرانی حکومت پر پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ، ایران کی جانب سے پیش کردہ امن منصوبے پر بھی امریکہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اس صورتحال میں، پاکستان کی جانب سے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ خطے میں امن قائم کیا جا سکے۔ تاہم، خطے میں موجود کشیدگی کی وجہ سے معاملات مزید پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ بحری جہازوں کی پھنسے رہنے کی وجہ سے، عالمی تجارت کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگانا مشکل ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں کشیدگی کے نتیجے میں عالمی معیشت کس طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بحران کا جلد از جلد حل تلاش کرنا ضروری ہے تاکہ عالمی تجارت اور معیشت کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے سفارتی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے
