آبنائے ہرمز میں تیسرا تجارتی جہاز نشانہ بن گیا، کشیدگی میں اضافہ

آبنائے ہرمز میں ایک اور کارگو جہاز پر حملہ، ایرانی پاسداران انقلاب کا ملوث ہونا، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پاکستان کی امن کی کوششیں
آج صبح آبنائے ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز پر حملہ ہوا ہے، جس کے بعد متاثرہ جہازوں کی مجموعی تعداد تین ہوگئی ہے۔ بحری انٹیلی جنس ادارے Vanguard نے اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پاناما کے پرچم والا کارگو جہاز ایم ایس سی فرانسسکا خلیج عمان کی جانب آبنائے ہرمز سے نکلتے وقت حملے کا نشانہ بنا۔ یہ واقعہ ایران کے ساحل سے تقریباً چھ ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا، جہاں ایران ی پاسداران انقلاب نے جہاز کو روکنے اور لنگر انداز کرنے کا حکم دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹوں کے مطابق، پاسداران انقلاب نے جہاز کو روکنے کے لیے فائرنگ کی، جس سے جہاز کے ڈھانچے اور رہائشی حصوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تاہم، حملے کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب، ایران ی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ دنوں میں تین جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے دو کو قبضہ میں لے کر ایران ی سمندری حدود میں تفتیش کے لیے لایا گیا ہے۔ ایران ی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق، ایک جہاز 'یوفوریا' کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو اب ایران کے ساحل کے قریب پھنس گیا ہے۔ ایم ایس سی فرانسسکا اور ایپامینونڈاس نامی جہازوں کو بھی قبضے میں لے کر ایران ی ساحل کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق، پہلا جہاز جسے پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا وہ یونان کا تھا، جبکہ دوسرا متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور تیسرا پاناما کا ہے۔ تاہم، ان تینوں ممالک نے ابھی تک اس واقعہ کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ اس صورتحال نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے اور تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ پاکستان اس خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو گہری اہمیت دیتا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تناؤ کو بڑھانے سے گریز کریں۔ پاکستان ، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی امید بھی ظاہر کی گئی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 36 سے 72 گھنٹوں کے اندر شروع ہو سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے خبریں دی ہیں۔ یہ مذاکرات خطے میں بڑھتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ عالمی تجارتی راستوں پر ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لینے اور جلد از جلد حل نکالنے کی ضرورت ہے.
آج صبح آبنائے ہرمز میں ایک اور تجارتی جہاز پر حملہ ہوا ہے، جس کے بعد متاثرہ جہازوں کی مجموعی تعداد تین ہوگئی ہے۔ بحری انٹیلی جنس ادارے Vanguard نے اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پاناما کے پرچم والا کارگو جہاز ایم ایس سی فرانسسکا خلیج عمان کی جانب آبنائے ہرمز سے نکلتے وقت حملے کا نشانہ بنا۔ یہ واقعہ ایران کے ساحل سے تقریباً چھ ناٹیکل میل کے فاصلے پر پیش آیا، جہاں ایرانی پاسداران انقلاب نے جہاز کو روکنے اور لنگر انداز کرنے کا حکم دیا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹوں کے مطابق، پاسداران انقلاب نے جہاز کو روکنے کے لیے فائرنگ کی، جس سے جہاز کے ڈھانچے اور رہائشی حصوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تاہم، حملے کی مکمل تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں۔ دوسری جانب، ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ دنوں میں تین جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں سے دو کو قبضہ میں لے کر ایرانی سمندری حدود میں تفتیش کے لیے لایا گیا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس کے مطابق، ایک جہاز 'یوفوریا' کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو اب ایران کے ساحل کے قریب پھنس گیا ہے۔ ایم ایس سی فرانسسکا اور ایپامینونڈاس نامی جہازوں کو بھی قبضے میں لے کر ایرانی ساحل کی جانب منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق، پہلا جہاز جسے پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا وہ یونان کا تھا، جبکہ دوسرا متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور تیسرا پاناما کا ہے۔ تاہم، ان تینوں ممالک نے ابھی تک اس واقعہ کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ اس صورتحال نے خطے میں کشیدگی بڑھا دی ہے اور تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں۔ پاکستان اس خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو گہری اہمیت دیتا ہے۔ وزیراعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور تناؤ کو بڑھانے سے گریز کریں۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی امید بھی ظاہر کی گئی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 36 سے 72 گھنٹوں کے اندر شروع ہو سکتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے خبریں دی ہیں۔ یہ مذاکرات خطے میں بڑھتی ہوئی صورتحال کو کنٹرول کرنے اور امن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے، جو قارئین کو بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع ہونے والے تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے محفوظ ہیں۔ یہ واقعہ عالمی تجارتی راستوں پر ایک بڑا خطرہ ہے اور اس سے عالمی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے لینے اور جلد از جلد حل نکالنے کی ضرورت ہے
آبنائے ہرمز ایران پاسداران انقلاب تجارتی جہاز حملہ پاکستان