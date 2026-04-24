آبنائے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو محدود کرنے کیلئے امریکہ نئے جنگی منصوبوں پر غور کر رہا ہے

امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق، پینٹاگون خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے جواب میں آبنائے ہرمز، خلیج عرب اور خلیج عمان کے اطراف ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کے آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے۔
امریکہ آبنائے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے نئے جنگی منصوبوں پر غور کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ امریکی میڈیا کی ایک حالیہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، پینٹاگون خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے ردعمل کے طور پر کئی فوجی آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے۔ سی این این نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان مجوزہ منصوبوں میں آبنائے ہرمز ، جنوبی خلیج عرب اور خلیج عمان کے اطراف ایران ی اہداف کو نشانہ بنانے کا ایک اہم آپشن شامل ہے۔ ان ممکنہ حملوں کا مقصد ایران کو اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے سے روکنا ہے۔ ذرائع کے مطابق، نشانہ بنائے جانے والے اہداف میں ایران ی پاسدارانِ انقلاب کی تیز رفتار حملہ آور کشتیاں اور وہ جہاز شامل ہو سکتے ہیں جو بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات ایران کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک اور منصوبے کے تحت بعض ایران ی فوجی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا آپشن زیر غور ہے، جنہیں امریکی حکام مذاکرات میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم، امریکی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی جغرافیائی اور سیاسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی فوجی کارروائی کے عالمی معیشت اور توانائی کی سپلائی پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا کے تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے، اور اس میں کوئی بھی خلل عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ رویہ ایران کے ساتھ تناؤ کو بڑھانے کا خطرہ رکھتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے خطے میں ایک نئی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں، اور حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان کئی بار فوجی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں، امریکہ کے نئے جنگی منصوبوں پر غور کرنے سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب، ایران نے بھی امریکہ کے کسی بھی فوجی حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایران ی حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائیں گے۔ اس صورتحال میں، دونوں ممالک کے درمیان ایک خطرناک کھیل شروع ہو سکتا ہے، جس کے نتائج کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج بھی ایک اہم واقعہ ہے، اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر سرخ مائع پھینکنے کی بھی خبریں ہیں۔ یہ تمام واقعات خطے اور دنیا بھر میں سیاسی اور سماجی عدم استحکام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں.
امریکہ آبنائے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنے کے لیے نئے جنگی منصوبوں پر غور کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ امریکی میڈیا کی ایک حالیہ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، پینٹاگون خطے میں ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں کے ردعمل کے طور پر کئی فوجی آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے۔ سی این این نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان مجوزہ منصوبوں میں آبنائے ہرمز، جنوبی خلیج عرب اور خلیج عمان کے اطراف ایرانی اہداف کو نشانہ بنانے کا ایک اہم آپشن شامل ہے۔ ان ممکنہ حملوں کا مقصد ایران کو اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی گرفت مضبوط کرنے سے روکنا ہے۔ ذرائع کے مطابق، نشانہ بنائے جانے والے اہداف میں ایرانی پاسدارانِ انقلاب کی تیز رفتار حملہ آور کشتیاں اور وہ جہاز شامل ہو سکتے ہیں جو بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اقدامات ایران کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کے لیے خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک اور منصوبے کے تحت بعض ایرانی فوجی رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا آپشن زیر غور ہے، جنہیں امریکی حکام مذاکرات میں رکاوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تاہم، امریکی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات خطے میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی جغرافیائی اور سیاسی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، کسی بھی فوجی کارروائی کے عالمی معیشت اور توانائی کی سپلائی پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے۔ یہ آبی گزرگاہ دنیا کے تیل کی ترسیل کا ایک اہم راستہ ہے، اور اس میں کوئی بھی خلل عالمی معیشت کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کا یہ رویہ ایران کے ساتھ تناؤ کو بڑھانے کا خطرہ رکھتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے خطے میں ایک نئی جنگ کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات پہلے ہی تناؤ کا شکار ہیں، اور حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان کئی بار فوجی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ اس صورتحال میں، امریکہ کے نئے جنگی منصوبوں پر غور کرنے سے خطے میں مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب، ایران نے بھی امریکہ کے کسی بھی فوجی حملے کا جواب دینے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ایرانی حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائیں گے۔ اس صورتحال میں، دونوں ممالک کے درمیان ایک خطرناک کھیل شروع ہو سکتا ہے، جس کے نتائج کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ، امریکہ میں بھارت کے خلاف خالصتان حامی سکھوں کا احتجاج بھی ایک اہم واقعہ ہے، اور جرمنی میں ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی پر سرخ مائع پھینکنے کی بھی خبریں ہیں۔ یہ تمام واقعات خطے اور دنیا بھر میں سیاسی اور سماجی عدم استحکام کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے شائع کردہ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق معلومات پاکستان میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں
