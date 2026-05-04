آبنائے ہرمز: ایران نے امریکہ کو خبردار کیا، خلیج میں کشیدگی بڑھ گئی

صدر ٹرمپ کے خلیج میں پھنسے جہازوں کی مدد کے اعلان کے بعد ایران نے امریکہ کو آبنائے ہرمز میں داخل نہ ہونے کی وارننگ دی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی مداخلت کا سخت جواب دے گا۔
ایران کی فوج نے امریکہ کی افواج کو پیر کے روز خبردار کیا کہ وہ آبنائے ہرمز میں داخل نہ ہوں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس بات کے بعد کہ واشنگٹن ایران کے خلاف امریکہ -اسرائیل جنگ کی وجہ سے خلیج میں پھنسے ہوئے جہازوں کی مدد شروع کرے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے مشترکہ کمانڈ نے امریکی افواج کو آبنائے ہرمز سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ ایک بیان میں، کمانڈ نے خبردار کیا کہ وہ کسی بھی خطرے کا 'سخت جواب' دے گا اور تجارتی جہازوں اور تیل کے بحری جہاز وں کو ایران کی فوج کے ساتھ رابطہ قائم کیے بغیر حرکت کرنے سے منع کیا۔ علی عبداللہی، مشترکہ کمانڈ کے سربراہ نے کہا، 'ہم نے بار بار کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی سلامتی ہمارے ہاتھ میں ہے اور جہازوں کی محفوظ گزرگاہ کے لیے مسلح افواج کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔' انہوں نے مزید کہا، 'ہم خبردار کرتے ہیں کہ اگر امریکہ کی جارحانہ فوج آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر حملہ کیا جائے گا۔' خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کے ترجمان، جو ایران ی مسلح افواج کا مشترکہ کمانڈ ہے، نے بھی ایک پریس کانفرنس کے دوران اس معاملے پر بات کی۔ ترجمان نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہاز وں کی نقل و حمل صرف ایران ی افواج کی اجازت سے ہوگی۔ ' آبنائے ہرمز کی سلامتی مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے،' ترجمان نے کہا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کی سرحدوں کے اندر کسی بھی خطرے کا مضبوط جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں مداخلت کو بھی مسترد کر دیا۔ ایران ی پارلیمنٹ کی نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام ٹرمپ کے 'خیالی بیانات' پر مبنی نہیں ہوگا۔ یہ خبریں بھی پڑھیں: ایران ی عہدیداروں نے یہ بھی خبردار کیا کہ جارحانہ اقدامات موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے اور خلیج میں جہازوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ تجارتی جہازوں اور ٹینکروں کو ایران ی مسلح افواج کی اجازت کے بغیر حرکت کرنے سے منع کیا گیا۔ ایران ی انتباہ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد آیا کہ امریکہ خلیج کے اس اہم آبی راستے میں 'قید' اور خوراک اور دیگر ضروریات کی قلت کا شکار جہازوں اور عملے کی مدد شروع کرے گا۔ ٹرمپ نے اتوار کو ٹروتھ سوشل پر لکھا، 'ہم نے ان ممالک کو بتایا ہے کہ ہم ان کے جہازوں کو محفوظ طریقے سے ان محدود آبی راستوں سے نکالنے کی رہنمائی کریں گے، تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے کام کو انجام دے سکیں۔' وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ وہ 15,000 فوجی اہلکاروں، 100 سے زیادہ زمینی اور سمندری طیاروں کے ساتھ ساتھ جنگی جہازوں اور ڈرونوں کے ساتھ اس کوشش کی حمایت کرے گا۔ سینٹ کم کمانڈر ایڈمرل براد کوپر نے ایک بیان میں کہا، 'اس دفاعی مشن کے لیے ہماری حمایت علاقائی سلامتی اور عالمی معیشت کے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم بحری محاصرے کو بھی برقرار رکھتے ہیں۔' ٹرمپ انتظامیہ آبنائے میں بحری جہاز وں کی حفاظت کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد بنانے کے لیے دوسرے ممالک سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق، تنازع کے دوران سینکڑوں جہازوں اور تقریباً 20,000 بحری جہاز وں کے عملے آبنائے ہرمز سے گزرنے سے قاصر رہے ہیں۔ ایران نے دو ماہ سے زائد عرصے سے اپنے جہازوں کے علاوہ خلیج میں تقریباً تمام بحری جہاز وں کو روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے توانائی کی قیمتوں میں تیزی آئی ہے۔ آبنائے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کچھ جہازوں پر فائرنگ کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایران نے کئی دیگر جہازوں کو پکڑ لیا ہے۔ تیل، ٹرمپ کے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے جہازوں کی مدد کے بیان کے بعد سست ہو گیا۔ ٹرمپ کے تبصروں کے فوراً بعد، برطانیہ کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز میں نامعلوم پروجیکٹائل سے ایک ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ واقعہ متحدہ عرب امارات کے فجیرہ سے 78 بحری میل شمال میں پیش آیا۔ ایجنسی نے کہا کہ تمام عملے کے اراکین کو محفوظ قرار دیا گیا ہے، لیکن فوری طور پر مزید تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ یہ ابھی تک واضح نہیں تھا کہ امریکہ کا آپریشن کس ممالک کی مدد کرے گا یا کیا امریکی بحریہ کے جہاز براہ راست تجارتی جہازوں کو اسکواٹ کریں گے۔ Axios کے رپورٹر بارک راویڈ نے X پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس منصوبے میں ضروری نہیں کہ امریکی بحریہ کے جہاز تجارتی جہازوں کو اسکواٹ کریں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ امریکہ کے آپریشن میں کوئی بھی مداخلت 'زور زبردستی سے نمٹا جائے گا۔' فوجی کشیدگی اس وقت سامنے آئی جب ایران نے کہا کہ اسے امن مذاکرات کی اپنی تازہ پیشکش کے لیے امریکہ کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ یہ جواب ٹرمپ کے اس بیان کے ایک دن بعد آیا کہ وہ ایران ی تجویز کو مسترد کر دیں گے کیونکہ 'انہوں نے کافی بڑی قیمت ادا نہیں کی ہے۔' اتوار کی شام کو رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ مذاکرات 'بہت اچھی طرح' چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ ایران ی سرکاری میڈیا نے کہا کہ واشنگٹن نے تہران کی 14 نکاتی تجویز کو پاکستان کے ذریعے پہنچایا ہے اور ایران اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس وقت کوئی جوہری مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایران ی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بغائی نے کہا، 'اس مرحلے پر، ہمارے پاس جوہری مذاکرات نہیں ہیں۔' اس تبصرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کی تجویز جنگ کے خاتمے اور دونوں طرف سے خلیج میں بحری جہاز وں پر عائد بلاکس کو ہٹانے کے بعد جوہری مذاکرات کو ملتوی کرنے کی ہے۔ امریکی اور ایران ی عہدیداروں نے مذاکرات کا ایک دور منعقد کیا تھا، لیکن مزید میٹنگز کے انتظامات کی تمام کوششیں ابھی تک ناکام ہو گئی ہیں.
