آبنائے ہرمز: ’پراجیکٹ فریڈم‘ اور ایران کے ساتھ مذاکرات

صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے ’پراجیکٹ فریڈم‘ کا اعلان کیا اور ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات کی امید ظاہر کی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے بحری جہازوں کو نکالنے کے لیے ’پراجیکٹ فریڈم‘ کے نام سے ایک منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ امریکہ پیر سے ان جہازوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے میں مدد کرے گا جو ایران کی جانب سے عائد کردہ محدودات کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ اس عمل میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ اقدام فروری میں شروع ہونے والی جنگ کے بعد ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں آمدورفت کو محدود کرنے کے ردعمل میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی بھی نافذ کر رکھی ہے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ امریکی نمائندے ایران کے ساتھ ’نہایت مثبت‘ بات چیت کر رہے ہیں اور یہ مذاکرات ’سب کے لیے کسی نہایت مثبت نتیجے‘ تک پہنچ سکتے ہیں۔ انھوں نے اس کارروائی کو امریکہ، ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی جانب سے ’انسانی ہمدردی کا ایک اشارہ‘ قرار دیا۔ تاہم، انھوں نے ممالک کے نام ظاہر نہیں کیے۔ امریکی صدر نے تہران کے ساتھ تعاون کے طریقہ کار کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں، لیکن واضح کیا کہ ایران نے کہا ہے کہ وہ علاقہ جہاز رانی کے لیے محفوظ ہونے تک کسی بھی صورت واپس نہیں آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہازوں کی نقل و حرکت کا مقصد صرف ان لوگوں، کمپنیوں اور ممالک کو آزادی دلانا ہے جنھوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ’پراجیکٹ فریڈم‘ میں 15 ہزار اہلکار، گائیڈڈ میزائل ڈیسٹرائرز اور 100 سے زائد طیارے شامل ہوں گے۔ اندازاً 20 ہزار جہاز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں، جس سے رسد میں کمی اور جہاز رانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثرات کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے دنیا کے تقریباً 20 فیصد تیل اور مائع قدرتی گیس (ایل این جی) گزرتا ہے، اور اس تنازع نے عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ کر دیا ہے۔ حالیہ دنوں میں، یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹرانسپورٹیشن آپریشن (یو کے ایم ٹی او) نے اطلاع دی کہ آبنائے ہرمز میں ایک ٹینکر پر ’نامعلوم میزائل‘ سے حملہ ہوا، لیکن عملہ محفوظ رہا۔ دوسری جانب، ایران سے منسلک سرکاری میڈیا نے بتایا کہ تہران کو امریکہ کے تازہ ترین امن منصوبے کا جواب موصول ہو گیا ہے، جو پاکستان کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ امریکہ نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے، لیکن اطلاعات ہیں کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے کان نیوز کو بتایا کہ یہ منصوبہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایرانی منصوبے میں واشنگٹن سے ایران کی سرحدوں کے قریب سے اپنی افواج واپس بلانے، ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور لبنان میں اسرائیلی کارروائی سمیت ہر قسم کی جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ وہ اس مرحلے پر جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات نہیں کریں گے، جو کہ واشنگٹن کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ٹرمپ نے تسلیم کیا کہ وہ ایرانی منصوبے کا جائزہ لیں گے، لیکن انھوں نے شک ظاہر کیا کہ یہ قابل قبول ہو گا۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ فوجی حملوں کا امکان موجود ہے اگر انھوں نے کوئی برا رویہ اختیار کیا تو۔ تاہم، انھوں نے واضح کیا کہ امریکہ اس تنازع سے علیحدہ ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا اور وہ ایسا کام کرے گا کہ کسی کو دوبارہ واپس نہ آنا پڑے
