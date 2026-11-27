آتا اللہ طارق کا مولانا فضل الرحمان کے حراستی معاملے اور معاشی بحران پر تبصرہ
وزیر اطلاعات آتا اللہ طارق نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو نظر بند نہیں کیا گیا بلکہ احتیاطی تدابیر کے تحت ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، جبکہ شاہد Khaqan Abbasi معاشی بحران کی ذمہ دار بدعنوانی قرار دیتے ہیں۔
وفاقی وزیر اطلاعات آتا اللہ طارق نے افواہوں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو گھر میں نظر بند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کی موجودہ حالت تحفظاتی حراست میں ہے۔ انہوں نے جمعہ کو میڈیا سے گفتگو میں یہ تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو آفس کی جگہ گھر پر رکھا گیا ہے اور ان کی حرکت و سکن کو احتیاطی تدابیر کے تحت زیرِ نگرانی رکھا گیا ہے۔
مولانا فضل الرحمان کی تحفظاتی حراست کی حقیقت
وزیر اطلاعات نے وضاحت کی کہ مولانا فضل الرحمان اپنے گھر میں محدود حرکت و سکن کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، تاہم انہیں کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جو تشدد یا جھڑپ کی صورت اختیار کر سکے۔ اس پوزیشن کو بطور احتیاطی تدبیر پیش کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے غیر متوقع واقعات سے بچا جا سکے۔Also readHanif Abbasi Announces Plan to Raise Pakistan Railways’ Revenue to Rs160 Billion, Assures Resolution of Issues by December 31
حکام کے مطابق، سیاسی رہنما کی موجودہ صورتحال میں کوئی سخت پابندی عائد نہیں کی گئی ہے، البتہ عوامی جمع پونچھ یا ہنگامہ آرائی کے امکانات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان کی نگرانی کو سخت کیا گیا ہے۔
نئے صوبوں اور ریفرینڈم کے حوالے سے مرکزی موقف
وفاقی وزیر نے نئے صوبے بنانے اور ریفرینڈم کے سوال پر بھی اپنی حکومت کا واضح موقف بیان کیا، جس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف مناسب موقع پر اپنی پوزیشن پیش کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے درمیان ہونے والے اجلاس میں یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ اس حساس معاملے کو صرف گفت و شنید اور مشاورت کے ذریعے حل کیا جائے۔
آتا اللہ طارق نے زور دیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمینٹ میں مشاورت میں شامل کیا جائے تاکہ ہر جماعت اپنا نقطہ نظر بیان کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ڈیموکریٹک اقدار کو فروغ دینے اور قومی اتفاق رائے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔
پی ٹی آئی کی شمولیت اور انڈین تفریحی مواد کی پابندی
وزیر اطلاعات نے مزید وضاحت کی کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کو بھی مناسب موقع پر مذاکرات میں بلایا جائے گا۔ اس حوالے سے واضح کیا گیا کہ سیاسی ماحول میں شمولیت کے عمل کو تسلسل سے آگے بڑھایا جائے گا اور تمام فریقین کو ان کے حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی جائے گی۔
اسی سلسلے میں انڈیا کی جانب سے پاکستانی تفریحی مواد پر پابندیوں کے معاملے پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ آتا اللہ طارق کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ ہے، حتی کہ بھارتی شہری بھی اب اردو الفاظ اور جملوں کا استعمال کرنے لگے ہیں، جس سے نریندر مودی کی حکومت کو تشویش لاحق ہے۔
شاہد خاقان عباسی کا معاشی بحران پر تنقیدی تبصرہ
اسی دوران سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پاکستان کے موجودہ معاشی بحران کی ذمہ داری بری طرح کی پالیسیوں اور بدعنوانی پر عائد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی بربادی کے پیچھے حکمرانوں کی ناکام پالیسیاں اور نظام میں جڑی ہوئی بدعنوانی اہم عوامل ہیں جن نے عام آدمی کو شدید مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔
شاہد خاقان عباسی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب معاشی مسائل نے عوامی سطح پر شدید رد عمل کا سبب بنے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ معاشی بحران کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے جائیں تاکہ ملکی معیشت کو بحال کیا جا سکے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at 24NewsHD
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics