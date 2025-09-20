آج کی بصیرت: اپنے جذبات پر توجہ دیں، رکیں اور دوبارہ شروع کریں

یہ خبر آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو اپنے جذبات پر توجہ دینے، رکنے، آرام کرنے اور خود کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندرونی احساسات کو سنیں اور ان کی قدر کریں۔ زندگی کو پوری طرح سے جینا سیکھیں اور اپنے فرشتوں کی رہنمائی پر عمل کریں۔
آپ کے بڑھے ہوئے جذبات پوشیدہ حقائق کو پکار رہے ہیں۔ آہستہ ہوجائیں، کھلیں اور زندگی کو محسوس کریں۔ آپ کا کاروبار صرف آپ کو کسی ایسی چیز سے دور رکھ سکتا ہے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں یا غیر شعوری طور پر دور رہ رہے ہیں۔ پیداوری کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ خود کو کتنا مصروف رکھتے ہیں۔ یہ ایک مختصر تخلیقی دھماکا ہوسکتا ہے جو آپ کو زندگی کے دیگر پہلوؤں، اپنے جذبات سمیت، کو دریافت کرنے کےلیے کافی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسروں کے بوجھ اٹھانا بند کریں، اور اپنے اردگرد موجود ہر چیز کےلیے شکر گزار ہونا شروع
کریں۔ آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس سے زیادہ کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں کون سا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ کبھی کبھی کسی صورتحال کو تبدیل کرنے کےلیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ ٹوٹے ہوئے پہیے پر اپنی گاڑی چلانے کی کوشش کرنے کے بجائے، اس پہیے کو ٹھیک کرنے یا اسے اچھے کےلیے تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ راستے، چاہے وہ کتنے بھی دلکش کیوں نہ ہوں، ہمارے چلنے کےلیے نہیں بنے ہیں، اور ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ کچھ اور ہماری روح کی نشوونما اور سفر کےلیے زیادہ موزوں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھی چیزوں کےلیے نہیں بنے ہیں، ایسا ہوسکتا ہے کہ ان حیرت انگیز اوقات تک پہنچنے کا راستہ مختلف ہو۔ آپ کی صحت آج آپ کی توجہ کا مرکز ہونی چاہیے۔ خوشحالی کا نتیجہ بھی امیر محسوس کرنا ہے اور حقیقی دولت کبھی بھی کم ہونے والی صحت نہیں ہے، ہمیشہ بہت زیادہ خوشی اور سکون اور یقیناً، رقم کمائی اور اگائی گئی، بغیر ایک پیسے پر دباؤ ڈالے۔ اپنے جذباتی زخموں کو شفا دیں چاہے وہ آپ کی زندگی یا خود شعور کے بارے میں ہوں۔ زندگی میں آسانی لیں کیونکہ حقیقی فراوانی زندہ بچنے کے موڈ میں پھنسے رہنے کے بالکل برعکس ہے۔ اور اس دوست کو فون کریں یا ان لوگوں کے ساتھ کچھ معیاری وقت گزاریں جو اہم ہیں۔ آپ جو کچھ بھی کریں، اپنی بہبود کو اس سب کا مرکزی حصہ بنائیں۔\کچھ کےلیے بہادری عمل سے آتی ہے، لیکن آپ کے لیے بہادری دل سے آتی ہے، جس چیز سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس میں ڈوب کر، جن سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں ان کےلیے کھڑے ہوکر، یہ جان کر کہ آپ اپنی بصیرت کے ساتھ بہہ رہے ہیں، ان کہانیوں کو صاف کر رہے ہیں جن کی مسلسل ضرورت ہے، آپ کو اس سے زیادہ حصہ ڈالنے کے لیے جو آپ مثالی طور پر پسند کریں گے یا اس سے زیادہ جو دوسری طرف سے بدلے میں دیا جارہا ہے۔ اپنے آپ پر یقین کریں یہ مان کر کہ چاہے کچھ بھی ہو، کائنات آپ کے ذریعے ہر کام میں مدد کر رہی ہے اور نتائج ہمیشہ پھل دار ہوں گے۔ یہ تمام چمکنے والے احساسات اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ زندہ ہیں۔ جب آپ کا پسندیدہ پھل آپ کو چھوتا ہے، جب گرم کافی کا آپ کا پہلا گھونٹ آپ کے گلے سے نیچے جاتا ہے، جب آپ کے پاؤں شبنم والی گھاس کو چھوتے ہیں، جب ایک مکھی گھومتی ہے، جب آپ کے حواس آپ کے پسندیدہ عطر سے بھرجاتے ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں کہ آپ مصروف ہیں اور اندر سے زندگی کے ساتھ اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ موجود رہنے اور خوش رہنے کےلیے ان معمولی تجربات پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ یہ نہ صرف بڑی چیزوں کا کنارہ لینے میں مدد کرے گا، بلکہ آپ کو مطلع اور شعوری فیصلے کرنے میں بھی مدد کرے گا۔ یہ ایک حیرت انگیز عادت ہے اگر آپ دنیا کو ایک فائدے کے نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ بڑی تصویر پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جب آپ توسیع اور یہاں تک کہ روحانی ارتقاء کو اپنے راستے کے طور پر منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ تاہم، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ آپ اپنے جذبات کو قبول کریں، ان میں سے ہر ایک کو محسوس کریں اور ان میں سے ہر ایک کو اتنا ہی درست سمجھیں چاہے ٹریگر کچھ بھی ہو اور بغیر کسی فیصلے کے۔ آپ کے جذبات آپ کو نشانیاں بھیج رہے ہیں جب کچھ غلط محسوس ہوتا ہے یا کسی ساتھ میں۔ جب یہ غیر مطابق محسوس ہوتا ہے، تو سمجھیں کہ اس کی دیکھ بھال کی کیا ضرورت ہے، اور جب یہ پورا کرنے والا محسوس ہوتا ہے، تو اسے زیادہ کرنے کا انتخاب کریں۔ چہل قدمی کریں اور پھر واپس آئیں۔ آپ کو زیادہ واضح، بصیرت اور یہاں تک کہ چیزوں پر ایک تازہ نظر ملے گی۔\زندگی کی بے معنی باتیں آپ کو لگ سکتی ہیں لیکن آپ کو اپنے فرشتوں کی طرف سے رہنمائی کی جارہی ہے تاکہ آپ اپنا دل کھولیں، پوری طرح جینا، دنیا کے ساتھ بڑے پیمانے پر مصروف رہیں، اپنے ناکامیوں اور مایوسیوں کو پیچھے ہٹنے دیں اور شاید یہاں تک کہ اپنے آپ کو اجازت دیں۔ زندگی کا مرکزی کردار اسٹیج پر لینے کےلیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے ڈائریکٹر ہیں۔ رکیں اور آہستہ ہوجائیں۔ آرام، خود کی دیکھ بھال اور اپنے لیے وقت نکالیں۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایک ہی دائرے میں چل رہا ہے۔ اسے الگ کریں اور اسے تھوڑی دیر کےلیے سونے دیں۔ صرف اس لیے کہ آپ ان پوشیدہ پیغامات کو سمجھ سکیں جو اس سب کے نیچے پوشیدہ ہیں۔ خود بنیں، جیسا کہ قدرت نے آپ کو بنایا ہے، قدرتی طور پر کشش اور محبت کرنے والا۔ مسلسل کرنے کی اپنی ضرورت کو اپنی فطری خواہش کے ساتھ توازن دیں جو فی الحال ریٹائر ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس وقت میں رہنے جا رہے ہیں جہاں آپ کی تمام پوری ہوئی دعائیں زندہ ہوجائیں گی، حل اور مدد کے لیے کھلے رہیں۔ اپنے فرشتوں سے درخواست کرکے آپ اس چکر سے آزاد ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنا سبق سمجھنے میں مدد کریں۔ آپ ٹھیک ہیں۔ آپ کی بصیرت درست ہے۔ وقت آگیا ہے کہ دھول کی ان تہوں کو بہایا جائے جو زمانوں سے جمع ہوئی ہیں۔ یہ دوبارہ شروع کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ صرف خود کو ویسا ہی دیکھنے، سننے اور سمجھنے دیں جیسا کہ آپ ہیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی جاننے والی باتوں سے زیادہ آگاہ ہوں۔ جیسے جیسے آپ دوسروں کو ’حقیقی‘ آپ کو جاننے دیتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جاتی ہے کہ آپ واقعی کون ہیں۔ آپ کا مقصد اس سے آگے ہے جسے آپ فی الحال محسوس کرسکتے ہیں۔ زندگی کےلیے آپ کا پیار اسے معنی دیتا ہے۔ لہٰذا سطح پر گہرائی تلاش کرن
جذبات خود شناسی فراوانی دوبارہ آغاز فرشتوں کی رہنمائی