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آج گدافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کا فیصلہ کن ایک ڈی آئی میچ

Sports News

آج گدافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کا فیصلہ کن ایک ڈی آئی میچ
کرکٹپاکستانآسٹریلیا
📆04/06/2026 6:25 am
📰DunyaNews
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پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسری اور آخری ایک ڈی آئی کا میچ گدافی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ دونوں ٹیمیں سیریز جیتنے کے لئے تیار ہیں، جہاں پہلے دو میچ برابر ہیں۔

آج گدافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا اور فیصلہ کن ایک ڈی آئی کا میچ کھلا۔ دونوں ٹیمیں سیریز کے فاتح کے لئے اپنی پوری قوت لگانے والی ہیں۔ پہلی میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شاندار پرفارمانس سے ہرایا تھا، لیکن دوسری میچ میں آسٹریلیا نے 41 رنز سے کامیابی حاصل کر کے سیریز کو 1-1 برابر کر دیا۔ اس لئے آج کا میچ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جیتنے والی ٹیم تین میچوں کی سیریز کی فاتح کا اعلان ہو جائے گی۔ گدافی اسٹیڈیم کی گرمی اور شاندار ماحول نے کھلاڑیوں اور شائقین دونوں کو جوش سے بھر دیا ہے۔ دوسرے میچ کی جھلکیاں دیکھتے ہوئے، آسٹریلیا نے 232 رنز کا ہدف مقرر کیا تھا جسے پاکستان 44 اوورز میں 190 رنز پر پورا نہ کر سکا۔ اس میں نیٹھن ایلس نے چار وکٹیں لی تھیں اور میتھیو شارٹ نے تین وکٹیں حاصل کیں، جن کے باعث پاکستان ی ٹیم کے تمام بیٹسمین جلدی باہر ہو گئے۔ اس کے برعکس، پہلی میچ میں پاکستان کی باؤلنگ نے آسٹریلیا کو 231 رنز پر ہی محدود کیا تھا۔ اس میچ میں کپتان شاہین شاہ آفریدی نے 8 اوور میں 3 وکٹیں لے کر 36 رنز دیئے تھے، جبکہ عارف منہاس نے 2 وکٹیں اور 27 رنز کے ساتھ مزید معاونت کی۔ حارِس راف اور ابرار احمد نے بھی قیمتی وکٹیں حاصل کیں، جس سے آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی ٹیموں کی نامزدگی بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ پاکستان کی جانب سے ساحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، بابر اعظم، محمد غازی غوری (وکٹر)، سلمان علی آغا، عبدالمصمد، شاداب خان، عارف منہاس، شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، حارِس راف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب میتھیو شارٹ، الیکس کیری، جوش انگلس (کپتان و وکٹر)، مارناس لبوشانے، کیمرن گرین، میت{{ }, میتھیو رینشاو، اولی پیک، نیٹھن ایلس، تنویر سانگھا، ایڈم زامپا اور میتھیو کُہ نیمین کھیل رہے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اپنی فارم اور حکمت عملی کے ساتھ میدان پر آئیں گے۔ اگر پاکستان کی باؤلنگ اپنی پچھلی اور آسٹریلیا کی مضبوط بیٹنگ کے خلاف مؤثر ثابت ہو تو پاکستان اس میچ کو ہار کر بھی سیریز برابر ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر آسٹریلیا کی موجودہ فارم برقرار رہی اور انہوں نے اپنی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ باؤلنگ میں بھی دباؤ بنائے رکھا تو وہ سیریز جیتنے کا امکان زیادہ ہے۔ اس لئے آج کے میچ میں کون سی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، کون سے نئے کھلاڑی سامنے آتے ہیں اور کون سی لمبی رن بنائی جاتی ہے، یہ سب شائقین کی توجہ کا مرکز رہے گا۔ گدافی اسٹیڈیم کی روشنیوں کے نیچے یہ کرکٹ کا مقابلہ نہ صرف دو ملکوں کی کھیل کی روح کو زندہ کرے گا، بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ کے شائقین کے لئے بھی ایک یادگار لمحہ بن جائے گا.

آج گدافی اسٹیڈیم میں پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ تیسرا اور فیصلہ کن ایک ڈی آئی کا میچ کھلا۔ دونوں ٹیمیں سیریز کے فاتح کے لئے اپنی پوری قوت لگانے والی ہیں۔ پہلی میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شاندار پرفارمانس سے ہرایا تھا، لیکن دوسری میچ میں آسٹریلیا نے 41 رنز سے کامیابی حاصل کر کے سیریز کو 1-1 برابر کر دیا۔ اس لئے آج کا میچ نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جیتنے والی ٹیم تین میچوں کی سیریز کی فاتح کا اعلان ہو جائے گی۔ گدافی اسٹیڈیم کی گرمی اور شاندار ماحول نے کھلاڑیوں اور شائقین دونوں کو جوش سے بھر دیا ہے۔ دوسرے میچ کی جھلکیاں دیکھتے ہوئے، آسٹریلیا نے 232 رنز کا ہدف مقرر کیا تھا جسے پاکستان 44 اوورز میں 190 رنز پر پورا نہ کر سکا۔ اس میں نیٹھن ایلس نے چار وکٹیں لی تھیں اور میتھیو شارٹ نے تین وکٹیں حاصل کیں، جن کے باعث پاکستانی ٹیم کے تمام بیٹسمین جلدی باہر ہو گئے۔ اس کے برعکس، پہلی میچ میں پاکستان کی باؤلنگ نے آسٹریلیا کو 231 رنز پر ہی محدود کیا تھا۔ اس میچ میں کپتان شاہین شاہ آفریدی نے 8 اوور میں 3 وکٹیں لے کر 36 رنز دیئے تھے، جبکہ عارف منہاس نے 2 وکٹیں اور 27 رنز کے ساتھ مزید معاونت کی۔ حارِس راف اور ابرار احمد نے بھی قیمتی وکٹیں حاصل کیں، جس سے آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کی ٹیموں کی نامزدگی بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ پاکستان کی جانب سے ساحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، بابر اعظم، محمد غازی غوری (وکٹر)، سلمان علی آغا، عبدالمصمد، شاداب خان، عارف منہاس، شاہین شاہ آفریدی (کپتان)، حارِس راف اور ابرار احمد شامل ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب میتھیو شارٹ، الیکس کیری، جوش انگلس (کپتان و وکٹر)، مارناس لبوشانے، کیمرن گرین، میت{{ }, میتھیو رینشاو، اولی پیک، نیٹھن ایلس، تنویر سانگھا، ایڈم زامپا اور میتھیو کُہ نیمین کھیل رہے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اپنی فارم اور حکمت عملی کے ساتھ میدان پر آئیں گے۔ اگر پاکستان کی باؤلنگ اپنی پچھلی اور آسٹریلیا کی مضبوط بیٹنگ کے خلاف مؤثر ثابت ہو تو پاکستان اس میچ کو ہار کر بھی سیریز برابر ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر آسٹریلیا کی موجودہ فارم برقرار رہی اور انہوں نے اپنی بیٹنگ کے ساتھ ساتھ باؤلنگ میں بھی دباؤ بنائے رکھا تو وہ سیریز جیتنے کا امکان زیادہ ہے۔ اس لئے آج کے میچ میں کون سی حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، کون سے نئے کھلاڑی سامنے آتے ہیں اور کون سی لمبی رن بنائی جاتی ہے، یہ سب شائقین کی توجہ کا مرکز رہے گا۔ گدافی اسٹیڈیم کی روشنیوں کے نیچے یہ کرکٹ کا مقابلہ نہ صرف دو ملکوں کی کھیل کی روح کو زندہ کرے گا، بلکہ دنیا بھر کے کرکٹ کے شائقین کے لئے بھی ایک یادگار لمحہ بن جائے گا

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کرکٹ پاکستان آسٹریلیا گدافی اسٹیڈیم ایک ڈی آئی

 

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