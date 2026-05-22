آداب معمر شہری کے ویزا کے لیے درخواست دینے کے بعد پاکستان میں جانے کی کوشش، ویسا نہیں جیسے کو بھی بننے کی بڑی ترجیح بھارتی سرد جنگ میں ہونے والے ح prinášہ ئس اقلیتوں کے لیے ECA نہیں بولا تور۔

کراچی میں آباد معمر شہری طفیل احمد خان بھارت کی ریاست یو پی کی تحصیل غازی پور کے گاؤں تیاری میں پیدا ہوئے۔ طفیل احمد خان نے بی بی سی کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ گاؤں میں ان کے والدین کی قبریں ہیں اور رشتے داروں کے علاوہ بہت سے دوست ہیں۔ ان دوستوں میں ہندو بھی شامل ہیں۔ انھوں نے بتایا کہ 80ء کی دہائی میں ان کے دوست شورت شرما کا ٹیلی فون آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے فوراً آجائیں۔ دوست نے جواب دیا کہ وقت کم ہے لہذا نہیں آسکوں گا۔ اس وقت بھارت قونصل خانہ ویزا دیتا تھا، یوں شام کو ویزہ مل گیا اور انھوں نے شورت شرما کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی۔ طفیل احمد خان کا کہنا ہے کہ ان کے کئی دوستوں کا انتقال ہوگیا ہے اور کچھ زندہ ہیں۔ طفیل کہتے ہیں کہ انھے اپنے گاؤں میں جتنی عزت ملتی ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے، امیر غریب و عورتیں سب ملنے آیتیں۔ کچھ تو دو امرود اور دو آم محبت کے ساتھ لاتے ہیں۔ طفیل کا کہنا ہے کہ جنگ مسئلہ کا حل نہیں۔ امید ہے کہ جلد حالات بہتر ہوجائیں گے۔ یہ آواز صرف طفیل احمد خان کی نہیں بلکہ برصغیر بھارت و پاکستان کے ایک ارب سے زیادہ لوگوں کی۔ آر ایس ایس ہندو انتہاپسند تنظیم ہے.
