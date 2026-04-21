آذربائیجان کی پاکستان کو ایل این جی کی فوری فراہمی کی پیشکش

آذربائیجان کی سرکاری کمپنی سوکار نے پاکستان کو ایل این جی کی فوری فراہمی کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے تاکہ ملک میں توانائی کے بڑھتے ہوئے بحران کو کم کیا جا سکے۔
آذربائیجان کی سرکاری توانائی کمپنی سوکار (SOCAR) نے حال ہی میں ایک اہم بیان جاری کیا ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو مائع قدرتی گیس (LNG) فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کو دیے گئے ایک خصوصی بیان کے مطابق آذربائیجان کی یہ پیشکش پاکستان کے لیے توانائی کے بڑھتے ہوئے بحران پر قابو پانے کے لیے ایک بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے سپاٹ کارگوز کی فوری ضرورت ہے اور آذربائیجان کی جانب سے یہ سہولت اس ضرورت کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہو گی۔
یہ پیشکش ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پاکستان اپنے مقامی گیس کے ذخائر میں کمی اور بین الاقوامی منڈی میں ایل این جی کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ جیسے سنگین چیلنجوں کا سامنا کر رہا ہے۔
کمپنی نے مزید وضاحت کی ہے کہ سال 2025 میں سوکار ٹریڈنگ اور پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کے درمیان طے پانے والا فریم ورک معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو انتہائی آسان اور تیز بناتا ہے۔ اس معاہدے کی رو سے پاکستان براہ راست ایل این جی کے کارگوز خرید سکتا ہے جس کے لیے پیچیدہ طریقہ کار سے گزرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
سوکار انتظامیہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جیسے ہی پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کی جانب سے باضابطہ درخواست موصول ہوگی، فوری طور پر سپلائی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اگرچہ کمپنی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ آیا پاکستان کی جانب سے کوئی باضابطہ درخواست پہلے ہی بھیجی جا چکی ہے یا پہلی کھیپ کب تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس پیشکش کو توانائی کے شعبے میں ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار گیس پر ہے، خاص طور پر صنعتوں اور بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کے لیے یہ ایندھن ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایران کے ساتھ جڑے تناؤ اور سپلائی چین میں پیدا ہونے والے تعطل کے باعث پاکستان کو گیس کی دستیابی میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے۔
ایسے میں آذربائیجان کے ساتھ یہ تجارتی شراکت داری پاکستان کو توانائی کے متبادل اور مستحکم ذرائع فراہم کر سکتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر یہ معاہدہ کامیابی سے عملی جامہ پہنتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان میں گیس کی قلت کو دور کرے گا بلکہ توانائی کے شعبے میں طویل مدتی استحکام کی راہ بھی ہموار کرے گا۔
حکومت پاکستان اب اس پیشکش کے بعد تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب کیے جا سکیں۔
