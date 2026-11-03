آرامکو کا تیسری سہ ماہی منافع 34.6 فیصد اضافے کے ساتھ ریکارڈ
سعودی آئل جیئنٹ آرامکو نے تیسری سہ ماہی میں اپنا خالص منافع 34.6 فیصد اضافے کے بعد 135.9 ارب ریال تک بڑھا دیا، جو کرہ زمین کی توانائی کی صورتحال کا اہم اشاریہ ہے۔
سعودی عرب کی سرکاری تیل کی کمپنی آرامکو نے منگل کے روز اپنی تیسری سہ ماہی کی مالیاتی کارکردگی کا اعلان کیا، جس میں خالص منافع میں 34.6 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ منافع اس دوران حاصل ہوا جب قریبی مشرق میں جاری جنگ کی وجہ سے خام تیل کی قیمتیں غیر معمولی سطح پر بلند رہیں۔ حکومت کی توانائی کی بنیادی ڈھانچے پر بار بار ہونے والے حملوں کے باوجود، آرامکو نے اپنی عالمی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے مالیاتی کامیابی کا مظاہرہ کیا ہے۔
آرامکو کا 34.6 فیصد منافع میں اضافہ
کمپنی نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ تیسری سہ ماہی میں اس کا خالص منافع 135.9 ارب ریال (تقریباً 36.2 ارب ڈالر) رہا، جو ایک سال قبل اسی عرصے میں حاصل ہونے والے تقریباً 101 ارب ریال کی نسبت قابل ذکر ہے۔ یہ اضافہ دنیا بھر میں توانائی کی سپلائی میں خلل کی وجہ سے ہونے والے ریمننگ مارجنز میں اضافے کا نتیجہ ہے۔Also readزرمبادلہ کے ذخائر میں 34.6کروڑ ڈالر کی کمی
دوسری جانب، آرامکو کے صدر اور سی ای او امین ہ ناسر نے ایک بیان میں کہا کہ جیو پولیٹیکل عدم یقینی اور اہم توانائی کی تنصیبات پر حملے جاری رہنے سے تیسری سہ ماہی 2026 میں عالمی توانائی کی سپلائی کی بحران مزید شدت اختیار کر گئی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اس صورتحال کے عالمی توانائی کی سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔
حوثی حملے اور عالمی سپلائی بحران
یمن کی ایران سے متعلقہ حوثی باغیوں نے جولائی میں جھڑپوں کے آغاز کے بعد سے سعودی ٹینکرز، پائپ لائنز، اسٹوریج سہولیات اور ریفلنریز پر بار بار حملے کیے ہیں۔ ان حملوں نے حال ہی میں شدت اختیار کر لی ہے جس سے سعودی عرب کو برآمدات میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حوثیوں اور ایران نے باب المندب اور ہرمز کے تنگ راستوں میں ٹریفک کو معطل کرنے کی کوشش کی، جس سے برآمدی راستے پیچیدہ ہو گئے۔
اس کے باوجود، عالمی سطح پر توانائی کی بڑی کمپنیوں نے منافع میں اضافہ کیا ہے۔ عرب گلف اسٹیٹس انسٹی ٹیوٹ کے تحقیقاتی فیلو رابرٹ موگیل نک نے اے ایف پی کو بتایا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں منافع کے نتائج زیادہ مثبت ہیں، لیکن پچھلے کوارٹر کے مقابلے میں یہ کم امید افزا ہیں۔ آرامکو کے دوسری سہ ماہی میں خالص منافع میں 44 فیصد سالانہ اضافہ دیکھا گیا تھا، جو 122.6 ارب ریال تھا۔
جیو پولیٹیکل کشیدگی اور برآمدی راستے
قریبی مشرق میں جنگ جو 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے آغاز سے شروع ہوئی، نے عالمی توانائی کے مارکیٹ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اس نے عالمی اسٹریٹجک ذخائر کے وسیع پیمانے پر استعمال اور مہنگائی میں اضافے کا سبب بنی۔ دوسری جانب، یوکرین کے ڈرونز نے روسی توانائی کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مسکو نے پیٹرولیم اور ڈیزل کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی۔
حوثیوں نے گزشتہ مہینے میں اطلاع دی تھی کہ انہوں نے آرامکو کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا ہے، جو ایک وسیع کمپلیکس ہے جس میں کئی عمارتیں اور رہائشی کمپاؤنڈز شامل ہیں۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ آرامکو کے آپریشنز سینٹر کے علاقے میں ایک عمارت متاثر ہوئی، جبکہ دو اہلکاروں نے یہ معلومات فراہم کیں۔
اقتصادی اثرات اور مستقبل کے اعداد و شمار
ہرمز کے تنگ راستے پر تنازعہ کے باوجود، امریکی فوجی جہازوں کی قیادت میں ملنے والی مدد سے ہر روز لاکھوں بیرل خام تیل کی برآمدات ممکن رہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے گزشتہ مہینے میں اطلاع دی تھی کہ انہوں نے گزشتہ چھ ماہ میں 3000 سے زائد تجارتی جہازوں کی گذر گاہ کو ممکن بنایا ہے، اور 1.5 ارب بیرل خام تیل کی برآمدات میں مدد کی ہے۔
منگل کے روز خام تیل کی قیمتوں میں سات فیصد سے زیادہ کی گرارٹ دیکھی گئی، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان نئے مذاکرات کی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ اس کے باوجود، سعودی حکومت نے 2026 کے لیے بجٹ کے خسارے کا تخمینہ 245 ارب ریال (جی ڈی پی کا 4.9 فیصد) تک بڑھا دیا ہے، جو پہلے 165 ارب ریال کا تخمینہ تھا۔
سعودی وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومتی اخراجات پہلے سے طے شدہ اہداف سے 9.3 فیصد زیادہ ہوں گے، اور اقتصادی سرگرمیوں میں 3.6 فیصد کا کمی متوقع ہے، جو تیل سے متعلقہ سرگرمیوں میں 21.8 فیصد کی کمی کی وجہ سے ہے۔ 2027 میں یہ خسارہ 191 ارب ریال یا جی ڈی پی کا 3.6 فیصد تک کم ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف نے بھی سعودی عرب کے جی ڈی پی میں 3.3 فیصد کی کمی کا تخمینہ لگایا ہے، جو جولائی میں پیش کردہ 5 فیصد کم تخمینے سے زیادہ ہے۔
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