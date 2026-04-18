آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایران کا تین روزہ دورہ اختتام پذیر، علاقائی امن و استحکام پر زور

چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل سید عاصم منیر نے ایران کا تین روزہ سرکاری دورہ مکمل کر لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ایرانی صدر، پارلیمنٹ کے سپیکر اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، جن میں علاقائی امن و استحکام اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف) اور چیف آف آرمی سٹاف (سی او اے ایس) فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا تین روزہ سرکاری دورہ اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اس دورے کے دوران، انہوں نے تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کیں، جن کا مقصد علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کی جانب سے ہفتے کو جاری کردہ بیان کے مطابق، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، این آئی (ایم)، ایچ جے، سی او اے ایس اور سی ڈی ایف نے وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر وفد کے ہمراہ اسلامی
جمہوریہ ایران کا یہ تین روزہ سرکاری دورہ مکمل کیا۔ اس اہم دورے کے دوران، فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبد اللہی سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں ہونے والے تبادلہ خیال کا بنیادی محور خطے میں پائیدار امن کے قیام پر مرکوز تھا۔ خصوصی طور پر، بدلتے ہوئے علاقائی سلامتی کے ماحول، جاری سفارتی کوششوں اور خطے میں دیرپا امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گفتگو کے دوران علاقائی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سفارتی مذاکرات، کشیدگی میں کمی لانے اور باہمی طور پر موجود مسائل کے پرامن تصفیے کے لیے مسلسل سفارتی کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی قیادت اور عوام کی جانب سے خیرمقدم اور گرم جوشی سے کیے گئے استقبال پر گہری تعریف کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے صدر، وزیراعظم اور عوام کی جانب سے ایرانی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا۔ اس دورے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے پرامن اور مذاکراتی تصفیے میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس دورے کے دوران، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفد نے اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنی مصروفیات مکمل کیں۔ اس دورے کو دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس سے مستقبل میں دفاعی اور سفارتی تعاون میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ یہ دورہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور خطے میں امن و سلامتی کے مشترکہ مقاصد کو حاصل کرنے کے عزم کا مظہر ہے۔ پاکستان اور ایران تاریخی طور پر قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور باہمی سلامتی اور اقتصادی مفادات کا اشتراک کرتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ سطحی دورے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد سازی اور تعاون کو مزید مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاص طور پر، علاقائی سلامتی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور و خوض انتہائی اہم ہے۔ ایران خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جزو ہے۔ اس دورے کے دوران، خطے میں عدم استحکام اور تنازعات کے حل کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن کا خواہاں رہا ہے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن سفارتی اور تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان علاقائی سلامتی کے معاملات میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی صرف دوطرفہ نہیں بلکہ پورے خطے کے استحکام کے لیے بھی اہم ہے۔ اس دورے کے دوران ہونے والی ملاقاتوں سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون اور سلامتی کے معاملات پر مزید ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ علاقائی امن کے حصول کے لیے تمام ممالک مل کر کام کریں اور تنازعات کے پرامن حل پر توجہ مرکوز کریں۔ اس قسم کے اعلیٰ سطحی دورے اسی جانب ایک مثبت قدم ہیں
