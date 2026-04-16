آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایران کا سرکاری دورہ: علاقائی استحکام اور سفارتی امور پر غور

پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر، ایران کے سرکاری دورے پر ہیں جہاں انہوں نے اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں علاقائی استحکام، امریکہ ایران مذاکرات اور دیرپا جنگ بندی کی کوششوں جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، جو اس وقت ایران کے سرکاری دورے پر ہیں، کے دورہ ایران کے دوران اہم ترین ملاقاتیں جاری ہیں۔ ایران ی ذرائع ابلاغ کے مطابق، پاک فوج کے سربراہ نے خاتم الانبیاء سنٹرل ہیڈ کوارٹرز میں قدم رکھا جہاں کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبد اللہی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت کی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ جنرل عاصم منیر ایک روز قبل ہی ایران کے دارالحکومت تہران پہنچے تھے۔ ان کے دورے کا بنیادی مقصد علاقائی استحکام کو فروغ دینا
ہے، جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات اور ایک مستقل جنگ بندی کے حصول میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف، جنرل سید عاصم منیر، نے ایران میں اپنے قیام کے دوران ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علاقائی صورتحال کے بدلتے ہوئے رجحانات اور باہمی مفادات کے حامل معاملات پر توجہ مرکوز رکھی گئی۔ ذرائع کے مطابق، یہ گفتگو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل اور ممکنہ طور پر مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے اہم تھی۔ ان ملاقاتوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی جنرل عاصم منیر کے ہمراہ موجود ہیں، جو اس دورے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز (آئی ایس پی آر) کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، جنرل عاصم منیر اور ان کی ساتھ موجود وفد کا تہران آمد پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پرتپاک استقبال کیا۔ یہ دورہ دراصل جاری سفارتی کوششوں کا ایک حصہ ہے جو خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جنرل منیر کی یہ سفارتی سرگرمییں پاکستان کی جانب سے خطے میں تناؤ کو کم کرنے اور تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اس دورے کو بین الاقوامی تجزیہ کاروں کی طرف سے خاصی اہمیت دی جا رہی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی طور پر گہرے تعلقات استوار ہیں اور عسکری سطح پر بھی یہ تعاون جاری رہتا ہے۔ جنرل عاصم منیر کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی غرض سے بھی اہم تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ، علاقائی امن و امان کو برقرار رکھنے اور دہشت گردی جیسے مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال ہونے کا امکان ہے۔ اس دورے کے نتائج خطے کے سیاسی اور سیکیورٹی منظر نامے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں
