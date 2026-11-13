آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معدنیات کی صنعت میں ترقی اور حفاظتی یقین دہانی
آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 میں کہا کہ معدنی دولت کو قومی ترقی کا ذریعہ بنانے اور مقامی آبادی کو فائدہ پہنچانے کے لیے مکمل حفاظتی یقین دہانی دی گئی ہے۔
پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 میں شرکت کرتے ہوئے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملک کی معدنی دولت کو فعال کرنے اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے حوالے سے اہم وضاحتیں پیش کیں۔ انہوں نے اس موقع پر زور دیا کہ پاکستان کی قدرتی خام مال کی دولت کو صرف برآمد کرنے کے بجائے ملک کے اندر ہی پروسیسنگ اور مینوفیکچرنگ کے ذریعے اضافی قدر پیدا کی جائے گی۔
آرمی چیف کا مقصد طویل مدتی سرمایہ کاری
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ ہمارا بنیادی مقصد پاکستان کو طویل مدتی معدنی سرمایہ کاری کے لیے ایک مسابقتی منزل بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف خام مال کی برآمدات تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم ریفائننگ اور مینوفیکچرنگ کے لیے پوری ویلیو چین کو تیار کر رہے ہیں۔Also readGaza: Displaced Children's Makeshift Football Pitches
چیف آف ڈیفنس فورسز نے مزید وضاحت کی کہ ہم ایسی طویل مدتی شراکت داری پروان چڑھانا چاہتے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ اس کے شراکت داروں کے لیے بھی پائیدار معاشی قدر کا باعث بنے۔ یہ اقدامات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ دفاعی قیادت معاشی ترقی میں سنجیدہ کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
کھدائی اور سیکیورٹی کی مکمل یقین دہانی
کانوں اور کان کنوں، سرمایہ کاری، صنعتوں، منصوبوں اور اس سے وابستہ تمام لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، یہ بات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کانفرنس میں واضح کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ کان کنی کے پورے ماحولیاتی نظام کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی یہ اقدامات جاری رہیں گے۔
آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ ہمارے وسائل مواقع فراہم کرتے ہیں، لیکن نتائج کے حصول کیلئے ہمارے لوگ طاقت اور عزم کا سرچشمہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں صلاحیت سے پیداوار کی طرف، وعدوں سے عمل کی طرف اور خام برآمدات سے ویلیو ایڈڈ گروتھ کی طرف بڑھنا ہوگا۔
مقامی آبادی کو فائدہ اور قومی عزم
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات پر زور دیا کہ معدنیات سے مالا مال علاقوں کے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں ٹھوس بہتری نظر آنی چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ معدنی ترقی سے مقامی آبادیوں کو فائدہ پہنچانا لازمی ہے تاکہ وہ بھی اس ترقی کا براہ راست حصہ دار بن سکیں۔
آرمی چیف نے پاکستانی قوم کی صلاحیتوں کو بھی سراہا اور کہا کہ پاکستان کے لوگ محنتی، دلیر اور پرعزم ہیں جن میں خوابوں کو تعبیر میں بدلنے کی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ پاکستان کی معدنی دولت کو کارآمد بنانا ہمارا اجتماعی قومی مقصد ہے جو ملک کی معاشی خود انحصاری میں اہم کردار ادا کرے گا۔
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