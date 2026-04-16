آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایران کا دورہ، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال

پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے تہران کا سرکاری دورہ کیا جہاں ایرانی حکام سے ملاقاتیں اور علاقائی سلامتی پر بات چیت ہوئی۔
پاک فوج کے سربراہ، چیف آف آرمی اسٹاف (COAS) اور چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایران کے سرکاری دورے پر ہیں جہاں اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ ایران ی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران کے خاتم الانبیاء سنٹرل ہیڈ کوارٹرز میں خیر مقدم کیا گیا، جہاں کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللی نے پاکستانی فوجی سربراہ کا استقبال کیا۔
اس دورے کے دوران، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لیفٹیننٹ جنرل عبداللی کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی جس میں دونوں اطراف کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں پاکستان اور ایران کے درمیان جاری اعلیٰ سطح کی فوجی اور اسٹریٹجک بات چیت کا حصہ ہیں جن کا مقصد دوطرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنا ہے۔
اس سے قبل، چیف آف آرمی اسٹاف (COAS) اور چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایک وفد کے ہمراہ تہران پہنچے تھے، جو جاری ثالثی کوششوں کا حصہ ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (ISPR) کے مطابق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس دورے کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ ہیں۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی نے اپنے ملک کے دورے کے دوران پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ یہ دورہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور فریقین کے درمیان جاری سفارتی مصروفیت کی حمایت کے لیے ایک اہم کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
پاکستانی وفد کا ایران پہنچنا علاقائی صورتحال کے تناظر میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ خطے میں امن و استحکام کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ بات چیت دونوں ممالک کی سلامتی سے متعلق مشترکہ خدشات اور مفادات پر مرکوز ہے، جن میں سرحدوں کی سلامتی، دہشت گردی کا مقابلہ اور علاقائی امن و امان کی صورتحال شامل ہیں۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے میں متعدد اہم سفارتی اور عسکری پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی عمل اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا امکان اس دورے کے ایجنڈے کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستانی وفد ان معاملات پر بھی تبادلہ خیال کرے گا جس کا مقصد خطے میں ثالثی اور امن کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنا ہے۔
یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اس عزم کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ وہ خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانا پاکستان کے لیے طویل المدتی مفاد میں ہے۔
لیفٹیننٹ جنرل عبداللی کی جانب سے استقبال پاکستانی مہمان نوازی کی عکاسی کرتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان موجود گرمجوش تعلقات کو ظاہر کرتا ہے۔ ملاقاتوں کا مقصد صرف فوجی تعاون تک محدود نہیں بلکہ دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر تعلقات کو بھی تقویت دینا ہے۔
یہ دورہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان اور ایران خطے میں سلامتی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں یہ وفد پاکستان کے دفاعی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے اور علاقائی امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔
ایرانی میڈیا کی جانب سے اس دورے کو نمایاں کوریج دینا اس بات کا غماز ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے لیے کتنا اہم ہے۔ یہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثبت پیغام ہے کہ پاکستان اور ایران باہمی تعاون اور رابطے کے ذریعے علاقائی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس دورے کے دوران ہونے والی بات چیت کے نتائج مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کی سمت کا تعین کریں گے اور خطے میں امن و استحکام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے
