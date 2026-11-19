آرمی چیف کا فوجی رہنماؤں سے اہم ملاقات، دفاعی حکمت عملی پر غور
آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سینئر فوجی افسران سے ملکر دفاعی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ تفصیلات پڑھیں۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد میں سینئر فوجی افسران کے ساتھ اہم اجلاس میں شرکت کی، جہاں ملک کی مجموعی سلامتی کے حالات اور国防ی منصوبہ بندی پر گہری غور و فکر کیا گیا۔ اس اجلاس کی صدارت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود کی، جس میں پاک فوج کے اعلیٰ سطح کے حکام موجود تھے۔
دفاعی ترتیبات اور نئی حکمت عملی
اس اہم ملاقات کا بنیادی مقصد موجودہ جغرافیائی سیاست کے تناظر میں فوجی تیاریوں اور دفاعی ڈھانچے کی مضبوطی کا جائزہ لینا تھا۔ آرمی چیف نے اجلاس میں اپنی موجودگی سے یہ پیغام دیا کہ قیادت فوج کی تمام تر ذمہ داریوں اور چیلنجز سے مکمل واقفیت رکھتی ہے۔Also readپنجاب اسمبلی کے اسپیکر اور فلم پروڈیوسرز کا صنعت بحالی پر تبادلہ خیال
اجلاس میں فوج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو اپنانے اور سیلاب اور قدرتی آفات کے دوران انجینئرنگ ڈویژن کے کردار کو بہتر بنانے کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر یہ بھی طے پایا کہ فوجی افسران کو جدید حربی مشقوں میں مزید حصہ لینے کی ترغیب دی جائے گی۔
سینئر افسران کا کردار اور تجاویز
اس میٹنگ میں چیف آف جنرل اسٹاف، آرمی ہیڈکوارٹر اور دیگر تینوں سروسز کے سربراہان نے اپنی اپنی ایجنسیوں کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ سینئر جنرل آفیسرز نے زمینی حقائق اور انتظامی چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے کئی اہم تجاویز پیش کیں۔
آرمی چیف نے تمام کمانڈرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنی یونٹس کی روحانی اور جسمانی تیاریوں کو یقینی بنائیں، تاکہ کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے فوری ردعمل عمل میں لایا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ فوج کے جوانوں کی تفریح اور سکون کے انتظامات کو بھی یکساں اہمیت دی جائے۔
موجودہ صورتحال اور مستقبل کا روڈ میپ
اجلاس کے دوران ملک کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی خطرات کا بڑے پیمانے پر جائزہ لیا گیا، جس میں سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جاری کوششوں کو بھی شامل کیا گیا۔ آرمی چیف نے عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔
اس موقع پر یہ بھی طے پایا کہ آئندہ ماہ فوجی یومِ آزادی کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا منصوبہ بنایا جائے گا، جس میں فوجی کارکردگی کو سراہا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے خطیبہ میں کہا کہ ان کی ترجیح فوج کی جدید ترسی اور اس کی کارکردگی کو عالمی معیار کے مطابق لانا ہے۔
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