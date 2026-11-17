آرمی چیف عاصم منیر نے ایرانی وفد کے ساتھ علاقائی سلامتی پر بات کی
آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان راولپنڈی میں ہونے والی اہم ملاقات کا تفصیلی جائزہ اور اس کے جیو پولیٹیکل اثرات۔
آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 16 نومبر کی تاریخ کو راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ اہم باہمی ملاقات کی۔ اس تاریخی ملاقات کی قیادت ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کی، جو دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوئی۔
ملاقات کا آغاز اور بنیادی امور
اس اہم نشست کا سلسلہ راولپنڈی میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹرز میں شروع ہوا، جہاں دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گہری غور و خوض کیا۔ آئی ایس پی آر کے سرکاری بیان کے مطابق، اس میٹنگ کا بنیادی مقصد علاقائی سلامتی کی موجودہ صورتحال اور بدلتی ہوئی جیوپولیٹیکل پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کرنا تھا۔ دونوں سفارتی وفود نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے براہ راست اور مسلسل رابطے کی کیا اہمیت ہے۔Also read178 کمپنیوں کی ویب سائٹس میں ہیکرز کی جانب سے مالاویئس کوڈ درج کرنے کا انکشاف
عالمی سیاسی صورتحال کا جائزہ
میٹنگ کے دوران عالمی سطح پر ہونے والے جیو پولیٹیکل تبدیلیوں کا بھی سختی سے جائزہ لیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس بات پر خصوصی اہمیت دی کہ کس طرح دونوں برادر ممالک کے درمیان قریبی ہم آہنگی خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایران تعلقات کو کسی بھی بیرونی دباؤ کے بغیر اپنے دفاعی اور سفارتی مفادات کی روشنی میں برقرار رکھنا ضروری ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ کا جوابی موقف
اس موقع پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے تعمیراتی کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے اہم رول کو تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ایران بھی ان رابطوں کو جاری رکھے گا۔ عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ باہمی اعتماد کے بغیر کوئی بھی سفارتی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
فوجی قیادت کی ترجیحات اور نکات
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنی بات چیت میں علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت کو دوبارہ واضح کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ باہمی اعتماد اور قریبی ہم آہنگی ہی دونوں ممالک کے درمیان قدیم رشتوں کو زندہ رکھنے کی کنجی ہے۔ آرمی چیف نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ دفاعی شعبے میں تکنیکی تعاون اور معلومات کی اشتراکیت خطے کی کشیدگی کو کنٹرول کرنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔
مستقبل کے اقدامات اور سفارتی راستہ
اس ملاقات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رابطوں میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق، آئندہ ہفتوں میں اعلیٰ سطحی دیگر وفود کے باہمی دوروں کی امکانات ہیں جو کہ اس معاہدے کو مزید عملی شکل دینے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ قدم پاکستان اور ایران کے درمیان سیاسی و دفاعی ہم آہنگی کو ایک نئے سرے سے متعارف کرائے گا اور خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے ایک مثالی عمل شروع کرے گا۔
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