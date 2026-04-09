آرٹیمس II کا عملہ سان ڈیاگو کے قریب اترنے کے لیے تیار

آرٹیمس II مشن کے خلاباز 10 دن کے تاریخی قمری سفر کے بعد زمین پر واپسی کے آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ دوبارہ داخلے کی تیاریوں میں صحت کے مسائل سے بچنے کے لیے خصوصی کمپریشن گارمنٹس کی جانچ شامل ہے۔ خلاباز سان ڈیاگو کے ساحل سے دور اتریں گے، جس کے بعد وہ ہیوسٹن میں جانسن اسپیس سینٹر جائیں گے۔
آرٹیمس II کے عملے کے ارکان جمعہ، 10 اپریل کو سان ڈیاگو کے ساحل سے دور اترنے والے ہیں۔ ناسا کے آرٹیمس II کا عملہ چاند کے گرد اپنے تاریخی 10 روزہ سفر کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور سان ڈیاگو کے ساحل سے دور اترنے میں صرف دو دن باقی ہیں۔ مشن کے آٹھویں دن، خلاباز ریڈ وائزمین، وکٹر گلوور، کرسٹینا کوچ، اور جیریمی ہینسن دوبارہ داخلے کی اہم تیاریوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ ایک اہم کام میں خصوصی کمپریشن گارمنٹس کی جانچ شامل ہے جو آرتھوسٹیٹک عدم برداشت کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، یہ ایک
ایسی حالت ہے جو مائکروگریویٹی میں طویل وقت گزارنے کے بعد کشش ثقل میں واپسی پر چکر یا بے ہوشی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ گارمنٹس شدید قوتوں کے دوران خون کے بہاؤ کو برقرار رکھنے اور بلڈ پریشر کو مستحکم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کپڑوں کی جانچ مکمل کرنے کے بعد، عملہ اورین خلائی جہاز کی دستی پائلٹنگ کا مظاہرہ کرے گا، جس میں اس کے نیویگیشن اور کنٹرول سسٹمز کا جائزہ لیا جائے گا۔ خلا میں آخری پورے دن، خلاباز کیبن کو محفوظ کرنا شروع کر دیں گے، سامان کو ذخیرہ کریں گے، اور محفوظ واپسی کو یقینی بنانے کے لیے دوبارہ داخلے کے طریقہ کار کا جائزہ لیں گے۔ اترنے کا منصوبہ جمعہ، 10 اپریل کو شام 5:07 بجے PDT پر بحر الکاہل میں سان ڈیاگو کے ساحل سے تقریباً 50-80 میل کے فاصلے پر ہے۔ ناسا شام 4:30 بجے PDT پر لائیو کوریج شروع کرے گا۔ یو ایس نیوی کی ریکوری اور غوطہ خوری کرنے والی ٹیمیں خلابازوں کو اورین کیپسول سے بحال کریں گی، یو ایس ایس جان پی مرتھا پر طبی تشخیص حاصل کریں گی، اور پھر ہیوسٹن میں جانسن اسپیس سینٹر جانے سے پہلے انہیں سان ڈیاگو واپس منتقل کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے تاریخی قمری فلائی بائی کے بعد آرٹیمس II کے عملے کو مبارکباد دی۔\آرٹیمس II مشن ایک اہم سنگ میل ہے جو انسانوں کو چاند پر واپس لے جانے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ مشن ناسا کے آرٹیمس پروگرام کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد 2025 تک خلابازوں کو چاند پر اتارنا ہے۔ آرٹیمس II مشن میں، عملہ چاند کے گرد سفر کرے گا اور مختلف سسٹمز کی جانچ کرے گا جو مستقبل کے قمری مشنوں کے لیے ضروری ہیں۔ اس مشن میں خلابازوں کی جانب سے خلائی جہاز کی کارکردگی، نیویگیشن سسٹم، اور زندگی کو سہارا دینے والے سسٹمز کا جائزہ لیا جائے گا۔ مزید برآں، یہ مشن خلابازوں کو خلائی حالات میں رہنے اور کام کرنے کا تجربہ فراہم کرے گا، جو مستقبل کے طویل مدتی خلائی مشنوں کے لیے اہم ہے۔ آرٹیمس II کا مشن خلابازی کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے اور یہ خلائی تحقیق اور دریافت میں ایک نیا باب شروع کرتا ہے۔ عملے کی حفاظت اور کامیابی ناسا کے لیے اولین ترجیحات ہیں، اور اس مشن کی کامیابی مستقبل کے خلائی مشنوں کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوگی۔ خلابازوں کو تربیت دی گئی ہے اور وہ دوبارہ داخلے کے لیے تیار ہیں، جس میں ایک سخت تجربہ شامل ہے جب خلائی جہاز زمین کے ماحول میں داخل ہوتا ہے۔ اس عمل میں بہت زیادہ درجہ حرارت، کشش ثقل کی قوتیں، اور دیگر خطرات شامل ہیں۔ عملہ ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ اپنے سفر کے اختتام کی طرف توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔\خلابازوں کی جانب سے دوبارہ داخلے کی تیاری ایک پیچیدہ عمل ہے۔ عملہ دوبارہ داخلے کے طریقہ کار کا جائزہ لے گا، جس میں خلائی جہاز کے ڈھانچے کا معائنہ اور حفاظت کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، عملہ کیپسول کی حرارت سے بچاؤ کی ڈھال کی جانچ کرے گا، جو دوبارہ داخلے کے دوران خلائی جہاز کو زیادہ درجہ حرارت سے بچانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ خلاباز اپنی سیٹوں پر محفوظ رہیں گے، اور وہ دوبارہ داخلے کے دوران آنے والی قوتوں کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ خلاباز ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار رہیں۔ جب اورین خلائی جہاز زمین کے ماحول میں داخل ہوگا، تو یہ ایک انتہائی تیز رفتار سے سفر کرے گا۔ یہ رگڑ کی وجہ سے انتہائی گرمی پیدا کرے گا، جو خلائی جہاز کو ایک چمکدار گیند کی طرح نظر آئے گا۔ خلاباز اس مرحلے کے دوران رابطے سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بحفاظت زمین پر اترنے کے لیے تیار ہیں۔ اترنے کے بعد، عملے کو بحال کیا جائے گا اور وہ طبی معائنے سے گزریں گے۔ اس کے بعد، خلابازوں کو سان ڈیاگو سے ہیوسٹن میں جانسن اسپیس سینٹر لے جایا جائے گا، جہاں وہ اپنے تجربات اور مشن کی تفصیلات پیش کریں گے۔ آرٹیمس II مشن خلائی تحقیق میں ایک اہم قدم ہے، جو انسانیت کو خلا میں مزید دور تک لے جانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی نہ صرف خلائی پروگرام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا
ارٹیمس ٹو مشن کے چار خلا بازوں نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک پہنچنے کا ریکارڈ توڑ دیاArtemis II Breaks Apollo 13 Record, Astronauts Travel Farthest from Earth
ٹرمپ نے تاریخی قمری فلائی بائی کے بعد آرٹیمس II عملے کو مبارکباد دیسابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناسا کے آرٹیمس II مشن کے خلا نوردوں سے بات چیت کی جب ان کا خلائی جہاز چاند کے دوسری جانب سے گزرا، جو انہیں تاریخ میں کسی بھی انسان سے زیادہ زمین سے دور لے گیا تھا۔ اس تبادلے نے آرٹیمس II مشن کی تاریخی نوعیت اور امریکی صدر اور چاند سے آگے جانے والے خلا بازوں کے درمیان ایک نادر ذاتی لمحے کو اجاگر کیا۔
آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل ریان گوسلنگ کی فلم کیوں دکھائی گئی؟ناسا نے چاند مشن کے لانچ سے پہلے خلابازوں کےلیے ایک خصوصی 'مووی نائٹ' کا اہتمام کیا
PSB to field cricket team in PCB grade-II tournament for first timeThe Sports Board Punjab (SBP) has decided to field a cricket team in the Pakistan Cricket Board’s (PCB) Grade-II domestic tournament for the first time, 24NewsHD TV reported on Tuesday. The move would mark the first appearance of an SBP cricket team in any PCB domestic tournament.
ناسا کا آرٹیمس II مشن: 50 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار چاند کے گرد خلابازوں کا سفرناسا کے آرٹیمس II مشن نے تاریخ رقم کی، جب چار خلابازوں نے حال ہی میں 50 سال سے زائد عرصے میں پہلی بار چاند کے گرد پرواز کی۔ روس نے اپنے تین مجوزہ قمری مشنوں کو ملتوی کر دیا ہے، جس سے اس کے قمری مہمات کے منصوبوں کو دھچکا لگا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب اس کا دیرینہ حریف امریکہ ایک تاریخی پرواز کے ساتھ ایک بڑی کامیابی منا رہا ہے۔
آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل فلم کیوں دکھائی گئی؟ناسا کے آرٹیمس II مشن کے خلا بازوں نے چاند پر جانے سے پہلے رائن گوسلنگ کی فلم دیکھی۔
