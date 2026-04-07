آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل فلم کیوں دکھائی گئی؟

ناسا کے آرٹیمس II مشن کے خلا بازوں نے چاند پر جانے سے پہلے رائن گوسلنگ کی فلم دیکھی۔
آرٹیمس II کے خلاباز وں کی جانب سے چاند مشن کی تیاری ایک منفرد انداز میں کی گئی، جہاں انہوں نے اپنے خلائی سفر کے آغاز سے قبل ایک خصوصی 'مووی نائٹ' کا اہتمام کیا۔ اس دوران، عملے کے چار اراکین نے خلا میں جانے سے پہلے 2026 میں ریلیز ہونے والی سائنس فکشن فلم ' پروجیکٹ ہَیل میری ' دیکھی، جس میں رائن گوسلنگ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ یہ فلم ایک ماہر حیاتیات کی کہانی بیان کرتی ہے جو خلا میں ایک اجنبی مخلوق کے ساتھ مل کر زمین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آرٹیمس II کے خلا باز یکم اپریل کو اپنے مشن پر روانہ
ہوئے اور 6 اپریل کو زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک جانے والے انسان بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس حوالے سے، کینیڈین خلا باز جیریمی ہینسن نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے یہ فلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرنطینہ کے دوران دیکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم دیکھنا ان کے لیے ایک خاص تجربہ تھا کیونکہ انہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس خلائی مہم سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا موقع ملا۔ جیریمی ہینسن نے رائن گوسلنگ کی اداکاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ فن اور سائنس ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس فلم میں شاندار کام کیا۔ اس دلچسپ پہلو نے اس تاریخی مشن کو مزید یادگار بنا دیا، جہاں حقیقت میں خلا کا سفر کرنے والے خلا بازوں نے روانگی سے پہلے ایک ایسی فلم دیکھی جو خلا میں انسان کی جدوجہد کو بیان کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خلائی مہم جوئی صرف سائنسی مہارت اور تکنیکی تیاری تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں ذہنی تیاری اور تفریح کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ فلموں اور فنون لطیفہ کا استعمال خلا بازوں کو ان کے مشن کے لیے حوصلہ افزائی اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے، جو ایک طویل اور چیلنجنگ سفر کے لیے ضروری ہے۔\خلائی مشن کی تیاری کے دوران فلموں کا انتخاب ایک خاص حکمت عملی کا حصہ تھا۔ 'پروجیکٹ ہَیل میری' جیسی فلمیں خلا بازوں کو خلائی سفر کے دوران پیش آنے والے ممکنہ چیلنجز اور تجربات سے روشناس کراتی ہیں۔ یہ فلمیں نہ صرف تفریح کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ خلا بازوں کو ان کی ذمہ داریوں اور ممکنہ خطرات کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ، فلمیں خلا بازوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ٹیم ورک کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں۔ فلموں کے ذریعے، خلا باز ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ان کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ آرٹیمس II مشن کے خلا بازوں کا یہ عمل ایک مثال ہے کہ کس طرح تفریح اور تیاری کو ملا کر ایک کامیاب خلائی مہم کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ مشن انسانی صلاحیتوں اور خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، آرٹیمس II مشن مستقبل کے خلائی سفر کے لیے ایک راہ ہموار کرے گا اور نئی ایجادات اور دریافتوں کا باعث بنے گا۔\اس کے علاوہ، جیریمی ہینسن نے اس فلم کے انتخاب اور اس کے اثرات پر مزید روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ فلم نہ صرف تفریح کے لیے تھی بلکہ اس نے خلا بازوں کو مشن کے دوران درپیش آنے والے چیلنجز کے بارے میں سوچنے کا موقع فراہم کیا۔ فلم میں پیش کی گئی کہانی نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے اور مسائل کو حل کرنے کی ترغیب دی۔ ہینسن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فن اور سائنس کے درمیان ایک گہرا رشتہ موجود ہے اور فلمیں سائنس دانوں کو اپنے کام کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلموں کے ذریعے خلا بازوں کو تنہائی اور بوریت سے نمٹنے میں مدد ملتی ہے، جو طویل خلائی سفر کے دوران ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ آرٹیمس II مشن کی تیاری میں اس طرح کی سرگرمیوں کا شامل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ناسا خلا بازوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر یکساں توجہ دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ناسا ایک جامع نقطہ نظر اپناتا ہے جو خلائی سفر کو مزید محفوظ اور کامیاب بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آخر میں، آرٹیمس II مشن خلا بازی کی تاریخ میں ایک نیا باب کھولنے جا رہا ہے، جو انسانیت کو خلا کی وسعتوں کو دریافت کرنے اور نئی حدود کو عبور کرنے کی ترغیب دے گا۔ اس مشن کی کامیابی مستقبل کے خلائی سفر کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوگی
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ناسا کا آرٹیمس II مشن: خلا نورد زمین سے سب سے دورآرٹیمس II مشن کے چار خلا باز چاند کے گرد فلائی بائی کرتے ہوئے زمین سے سب سے زیادہ دور سفر کرنے والے انسان بن گئے، جنہوں نے چاند کے ان حصوں کو دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ مشن اپولو 13 کے ریکارڈ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔
Read more »
Artemis II moon crew breaks record for distance from EarthThe six-hour flyby, which swooped to within 4,070 miles of the lunar surface, came six days into a spaceflight.
Read more »
ارٹیمس ٹو مشن کے چار خلا بازوں نے زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک پہنچنے کا ریکارڈ توڑ دیاArtemis II Breaks Apollo 13 Record, Astronauts Travel Farthest from Earth
Read more »
ٹرمپ نے تاریخی قمری فلائی بائی کے بعد آرٹیمس II عملے کو مبارکباد دیسابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ناسا کے آرٹیمس II مشن کے خلا نوردوں سے بات چیت کی جب ان کا خلائی جہاز چاند کے دوسری جانب سے گزرا، جو انہیں تاریخ میں کسی بھی انسان سے زیادہ زمین سے دور لے گیا تھا۔ اس تبادلے نے آرٹیمس II مشن کی تاریخی نوعیت اور امریکی صدر اور چاند سے آگے جانے والے خلا بازوں کے درمیان ایک نادر ذاتی لمحے کو اجاگر کیا۔
Read more »
آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل ریان گوسلنگ کی فلم کیوں دکھائی گئی؟ناسا نے چاند مشن کے لانچ سے پہلے خلابازوں کےلیے ایک خصوصی ’مووی نائٹ‘ کا اہتمام کیا
Read more »
PSB to field cricket team in PCB grade-II tournament for first timeThe Sports Board Punjab (SBP) has decided to field a cricket team in the Pakistan Cricket Board’s (PCB) Grade-II domestic tournament for the first time, 24NewsHD TV reported on Tuesday. The move would mark the first appearance of an SBP cricket team in any PCB domestic tournament.
Read more »