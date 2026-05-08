آریانا گرینڈ کی نئی البم "پٹل" کے پیچھے کی جذبیاتی کہانی

آریانا گرینڈ نے اپنی نئی البم "پٹل" کو درد، برداشت اور جذبیاتی تبدیلی کے ذریعے ترقی کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ البم ایک عام بریک اپ البم سے زیادہ کچھ ہے، بلکہ یہ ایک طاقتور ریلیز ہے جو اندرونی شیطانوں، منفی سوچوں، بیرونی دباؤں، اور ذاتی تکامل کو روکنے والی کسی بھی چیز سے آزاد ہونے کی کہانی بیان کرتی ہے۔ گرینڈ نے کہا کہ پٹل ایک ذاتی سفر ہے جو ہر شنوے کے لیے اپنے علاج اور خود دسکووری کے ساتھ جڑا ہے۔
گائیکا نے البم کو درد، برداشت اور جذبیاتی تبدیلی کے ذریعے ترقی کے طور پر بیان کیا ہے۔ آریانا گرینڈ اپنے آنے والے پراجیکٹ کے ساتھ ایک انتہائی ذاتی اور جذبیاتی طور پر چارج شدہ نئی دور کی کتنیں کھولنے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا عنوان ہے " پٹل "، جسے وہ ایک عام بریک اپ البم سے زیادہ کچھ سمجھتی ہے۔ 7 مئی کو، اپنے آٹھویں اسٹوڈیو ریکارڈ کے اعلان کے بعد، پاپ سنسیشن نے اپنے انسٹاگرام پر نئی سوچوں کی اشتراک کی، جس سے فینز کو پراجیکٹ کے جذبیاتی منظر کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ویڈیو میں گرینڈ نے بتایا کہ پٹل "کچھ جندگی بھرا کچھ ٹوٹے ہوئے کچے میں سے بڑھنے" کا نمائندہ ہے، جو جذبیاتی تجدید، برداشت اور ساکت تبدیلی کے مضامین کو پیش کرتا ہے۔ گرامے ویننگ آرٹسٹ، جو فیض میں ایکٹر ایتھن سلیٹر کے ساتھ رشتہ میں ہے، نے کہا کہ البم صرف رومانٹک دلکشی سے محدود نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک طاقتور ریلیز ہے "اندرونی شیطانوں سے آزاد ہونے"، منفی سوچوں کے پیٹرن، بیرونی دباؤں، اور کسی بھی چیز سے جو ذاتی تکامل کو روکتا ہے۔ وہ نے مزید کہا کہ ریکارڈ جذبیاتی آزادی کی تلاش ہے، جس کا معنی متحرک ہے اور ہر شنوے کے لیے اپنے ذاتی علاج اور خود دسکووری کی سفر کے ساتھ جڑا ہے۔ گرینڈ نے بھی اس دور میں ایک زیادہ بے خوف اور غریزی تخلیقی شناخت کا اظہار کیا، پٹل کو "کچھ فیرل" کہا اور ایسے جذبات کا عکس کیا جن سے وہ پہلے روکتی تھیں۔ وہ نے کہا کہ پراجیکٹ ایک بے خوف ایمانداری اور ریلیز کے فضا سے نکلتا ہے، جو "فقط چھوڑ دینے" کا احساس پیدا کرتا ہے، نئی اعتماد کے ساتھ۔ پٹل (سمبولک طور پر سمول کیس میں) 31 جولائی کو جاری کیا جائے گا، جو آریانا گرینڈ کے 2023 کے البم ایٹرنل سنشائن کے بعد پہلا موسیقی پراجیکٹ ہے.
