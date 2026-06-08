آزاد کشمیر میں معمول کی زندگی دوبارہ شروع

آزاد کشمیر میں مُظفّر آباد، رائے واکوٹ اور دیگر علاقوں میں معمول کی زندگی دوبارہ شروع ہوگئی ہے۔ تعلیمی ادارے، کاروبار اور سماجی سرگرمیاں عام طور پر کام کر رہی ہیں۔
مُظفّر آباد اور رائے واکوٹ سمیت آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں معمول کی زندگی دوبارہ شروع ہوگئی ہے۔ ان علاقوں میں تعلیمی ادارے، کاروبار اور سماجی سرگرمیاں عام طور پر کام کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس کے اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ مُظفّر آباد اور دیگر اضلاع میں معمول کی زندگی جاری ہے۔ تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور سماجی سرگرمیاں عام طور پر کام کر رہی ہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس کے اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ مُظفّر آباد کے لوگ، جیسے کہ دیگر اضلاع کے لوگ، اس ناممکنہ احتجاج کے بل کو مسترد کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہیں.
مُظفّر آباد اور رائے واکوٹ سمیت آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں میں معمول کی زندگی دوبارہ شروع ہوگئی ہے۔ ان علاقوں میں تعلیمی ادارے، کاروبار اور سماجی سرگرمیاں عام طور پر کام کر رہی ہیں۔ آزاد کشمیر کے انسپکٹر جنرل پولیس کے اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ مُظفّر آباد اور دیگر اضلاع میں معمول کی زندگی جاری ہے۔ تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز اور سماجی سرگرمیاں عام طور پر کام کر رہی ہیں۔ انسپکٹر جنرل پولیس کے اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل نے کہا کہ مُظفّر آباد کے لوگ، جیسے کہ دیگر اضلاع کے لوگ، اس ناممکنہ احتجاج کے بل کو مسترد کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہیں
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