آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا خصوصی اجلاس 16 جون کو مظفرآباد میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا آغاز دو بجے سے ہوگا اور اس میں قانون و آرڈر کے متعلق حالیہ حالات، آزاد کشمیر میں سیاسی اور سلامتی کے حالات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
ایک خصوصی سیشن کے لیے آج کے دن مظفرآباد میں آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا آغاز دو بجے سے ہوگا اور اس میں قانون و آرڈر کے متعلق حالیہ حالات، آزاد کشمیر میں سیاسی اور سلامتی کے حالات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ماخذوں کے مطابق قانون سازوں نے حالات کو جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں حالیہ واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قانون ساز اسمبلی نے آزاد کشمیر میں حالیہ شہادتوں پر غم و افسوس کا اظہار کرنے اور مذمت کی جاگی۔ ماخذوں کے مطابق آزاد کشمیر میں غیر رسمی ملازمین کے معاملے پر بھی اہم پیش رفت کی جائے گی۔ ایک بل جس میں غیر رسمی ملازمین کی باقاعدگی کا مطالبہ کیا گیا ہے، قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قانون سازوں کی قانونی، سیاسی اور سلامتی سے متعلق مختلف امور پر اپنے خیالات ظاہر کئے جائیں گے۔ یہ خصوصی اجلاس آزاد کشمیر میں موجود حالات پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ قانونی کام بھی کیا جائے گا، جس سے یہ ہفتے کے دوران ایک اہم قانون ساز اسمبلی سیشن بن جائے گا.
ایک خصوصی سیشن کے لیے آج کے دن مظفرآباد میں آزاد جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا آغاز دو بجے سے ہوگا اور اس میں قانون و آرڈر کے متعلق حالیہ حالات، آزاد کشمیر میں سیاسی اور سلامتی کے حالات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ماخذوں کے مطابق قانون سازوں نے حالات کو جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں حالیہ واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ قانون ساز اسمبلی نے آزاد کشمیر میں حالیہ شہادتوں پر غم و افسوس کا اظہار کرنے اور مذمت کی جاگی۔ ماخذوں کے مطابق آزاد کشمیر میں غیر رسمی ملازمین کے معاملے پر بھی اہم پیش رفت کی جائے گی۔ ایک بل جس میں غیر رسمی ملازمین کی باقاعدگی کا مطالبہ کیا گیا ہے، قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ قانون سازوں کی قانونی، سیاسی اور سلامتی سے متعلق مختلف امور پر اپنے خیالات ظاہر کئے جائیں گے۔ یہ خصوصی اجلاس آزاد کشمیر میں موجود حالات پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ قانونی کام بھی کیا جائے گا، جس سے یہ ہفتے کے دوران ایک اہم قانون ساز اسمبلی سیشن بن جائے گا
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