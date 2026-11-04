آزاد ڈیجیٹل کے سی ای او کی این سی سی آئی اے میں دھمکیوں کی شکایت
آزاد ڈیجیٹل کے سی ای او نے این سی سی آئی اے میں ضیاء الرحمن اور دیگر کے خلاف دھمکیوں کی شکایت درج کروائی ہے جس میں تحفظ اور کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
آزاد ڈیجیٹل کے chief executive officer اور ان کے خاندان کے ارکان کو سنگین دھمکیاں دینے اور ہراساں کرنے کا واقعہ پی ٹی سی آئی کے نگران ادارے یعنی این سی سی آئی اے تک پہنچ گیا ہے۔ آزاد ڈیجیٹل کے chief executive officer کی جانب سے ادارے کے chief of staff عدیل عمر نے این سی سی آئی اے کے پاس باضابطہ شکایت درج کروائی ہے۔ اس شکایت میں ضیاء الرحمن ، راشد سومرو ، ناصر سومرو اور مفتی اویس کے خلاف کارروائی کی درخواست کی گئی ہے۔
شکایت کی تفصیلات اور ثبوت
عدیل عمر نے این سی سی آئی اے میں جمع کروائی گئی درخواست میں متعلقہ افراد اور ان سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف تحقیقات اور قانونی کارروائی کی اپیل کی ہے۔ درخواست میں chief executive officer سمیت ان کے اہلِ خانہ کے تحفظ کو یقینی بنانے کا بھی سختی سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ شکایت کے مطابق ضیاء الرحمن اور دیگر افراد کی جانب سے براہِ راست دھمکیاں دی گئیں۔Also readDemocrats win control of US Senate, flipping chamber from GOP
اس کے علاوہ مختلف فیس بک اکاؤنٹس کے ذریعے بھی دھمکی آمیز پوسٹس اور تبصرے کیے گئے۔ شکایت میں خاص طور پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ راشد سومرو نے مبینہ طور پر آزاد ڈیجیٹل کے chief executive officer کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ ان دھمکیاں chief executive officer اور ان کے خاندان کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔
مذکورہ شخصیات کا کردار اور سوشل میڈیا کا استعمال
شکایت میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آزاد ڈیجیٹل کے پروگرامز نشر ہونے کے chief executive officer اور ان کے اہلِ خانہ کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ درخواست میں چار فیس بک پروفائلز کو مبینہ دھمکی آمیز سرگرمیوں سے منسلک کیا گیا ہے۔ ان اکاؤنٹس سے منسلک دھمکیوں کے ثبوت بھی سامنے آئے ہیں۔
متعلقہ پوسٹس اور تبصروں کے اسکرین شاٹس اور ویب لنکس کو بطور شواہد این سی سی آئی اے کی درخواست کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ یہ ثبوت اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کس طرح آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آزاد ڈیجیٹل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ شکایت انتہائی سنجیدہ نوعیت کی ہے۔
تحقیقات اور مستقبل کی کارروائی
آزاد ڈیجیٹل نے این سی سی آئی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ مبینہ دھمکیوں میں ملوث افراد اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مالکان و آپریٹرز کی شناخت کی جائے۔ تمام ذمہ داران کے خلاف متعلقہ قوانین کے تحت فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔ درخواست میں معاملے کو انتہائی سنگین اور ہنگامی نوعیت کا قرار دیا گیا ہے۔
درخواست گزار نے فوری اور شفاف تحقیقات کی استدعا کی ہے تاکہ صحافیوں اور ان کے خاندان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیا سیاسی اختلافِ رائے اور صحافتی سرگرمیوں کے جواب میں صحافیوں اور ان کے اہلِ خانہ کو دھمکانا قابلِ قبول ہے؟ آزاد ڈیجیٹل کا موقف ہے کہ میڈیا پرسنز کی آزادی اور حفاظت کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔
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