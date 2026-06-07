آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کا فیصلہ: مہاجر نشستوں کی آئینی حفاظت

آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس 1 (2026ء) میں مہاجر نشستوں کے معاملے پر旗舰ی رائے دیتے ہوئے حکومت کے موقف کی توثیق کی۔ عدالت نے کہا ہے کہ مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں اور ان کی甜头 کو بدلنے کے لیے صرف آئینی طریقہ کار ہی کارآمد ہے۔ احتجاجی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے عدالت نے ووٹ اور اسمبلی کو آئینی تبدیلی کا واحد راستہ قرار دیا۔
صدر آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے حکومت کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 46-A کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس 1 (2026ء) پر اپنی رائے دیتے ہوئے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کے موقف کو درست قرار دیا اور احتجاجی سیاست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئین ی تحفظ رکھتی ہیں اور انہیں انتظامی فیصلے سے بدلنے نہیں دیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں کی تاریخی بنیاد 1960، 1964، 1970 کے قوانین، عبوری آئین ی انتظامات، 1974 کے آئین اور 1975 کے ایکٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے OrbDec کیا کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئین ی ترمیم ناگزیر ہے.
صدر آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے حکومت کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 46-A کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس 1 (2026ء) پر اپنی رائے دیتے ہوئے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کے موقف کو درست قرار دیا اور احتجاجی سیاست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے واضح کیا کہ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں اور انہیں انتظامی فیصلے سے بدلنے نہیں دیا جا سکتا۔ مہاجر نشستوں کی تاریخی بنیاد 1960، 1964، 1970 کے قوانین، عبوری آئینی انتظامات، 1974 کے آئین اور 1975 کے ایکٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے OrbDec کیا کہ کسی بھی تبدیلی کے لیے آرٹیکل 33 کے تحت آئینی ترمیم ناگزیر ہے
صدارتی ریفرنس مہاجر نشستیں آئین آرٹیکل 22 آرٹیکل 33 آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
PSL 11: Multan Sultans opt to bowl first against Peshawar ZalmiPeshawar Zalmi and Multan Sultans clash in PSL 2026 match 22 at Karachi’s National Stadium; both teams have 4 wins each, with Zalmi first and Sultans second on points.
Read more »
ملک کے متعدد بڑے شہروں میں غیر منقولہ جائیدادوں کی ویلیوایشن میں نمایاں کمیجائیدادوں کی قیمتوں کا تعین 10 سے 30 فیصد تک کم کر دیا گیا جس کا اطلاق آج 22 اپریل 2026ء سے ہوگا
Read more »
وفاقی حکومت: مئی 2026ء کی تنخواہیں، الاوٴنسز اور پنشن 22 مئی 2026ء بروز جمعہ جاری کیے جائیں گےوفاقی حکومت نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر مسلم سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے مئی 2026ء کی تنخواہیں، الاوٴنسز اور پنشن قبل از وقت ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مئی 2026ء کی تنخواہیں، الاوٴنسز اور پنشن 22 مئی 2026ء بروز جمعہ جاری کیے جائیں تاکہ عید کی تیاریوں کے سلسلے میں انہیں بروقت مالیسہوٹرز میسر آ سکیں۔
Read more »
تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا شیڈول تبدیل، اب یکم ستمبر کو کھلیں گے؟پشاور : تعلیمی ادروں میں گرمیوں کی چھٹیوں کا شیڈول تبدیل کردیا گیا ، جس کے تحت اسکولز 22 مئی سے 31 اگست 2026 تک بند رہیں گے۔
Read more »
Severe heat may disrupt matches at 2026 FIFA World CupNEW YORK: Global football players’ union FIFPRO has once again expressed concerns over extreme heat risks during the 2026 FIFA World Cup 2026
Read more »
Independents dominate as ECP issues final list of candidates for GB electionsThe Election Commission of Pakistan (ECP) has released the final list of candidates for the 2026 Gilgit-Baltistan Assembly elections 2026, with a total of 396
Read more »