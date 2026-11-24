آزاد کشمیر میں نیلم دریا سے ملنے والی لاش کی شناخت ہوگئی
مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رہائشی عرفان حسین شاہ کی لاش نیلم دریا سے ملی۔ ان کی میت سی ایم ایچ منتقل، حوالگی کا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان زیرِ بحث۔
آزاد کشمیر کے علاقے میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع دریائے نیلم سے ملنے والی لاش کی شناخت مکمل ہو گئی ہے۔ جان بحق ہونے والے شخص کی شناخت مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رہائشی عرفان حسین شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچوں سے ملاقات کی خواہش میں دریائے نیلم عبور کرنے کی کوشش کے دوران جان کی بازی ہاری ہے۔
ریسکیو آپریشن اور شناخت کی تفصیلات
عرفان حسین شاہ نے 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب کیرن زیرو پوائنٹ کے قریب پیدل دریائے نیلم عبور کرنے کی کوشش کی۔ دریا کے یخ بستہ پانی اور تیز بہاؤ کی نذر ہونے کے بعد ان کی لاش دریائے نیلم سے ملی۔ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (ڈی ڈی ایم اے) نیلم نے پاک فوج کے اشتراک سے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے لاش نکالی۔Also readبرطانوی حکومت نے حوثی باغیوں اور ان کے چار ارکان پر پابندیاں عائد کیں
متوفی کے پاس سے ملنے والے شناختی کارڈ کے مطابق وہ بھارتی محکمہ انکم ٹیکس کے ملازم تھے۔ ریسکیو حکام نے عرفان حسین شاہ کی میت سی ایم ایچ مظفرآباد منتقل کرکے سرد خانے میں رکھوا دی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی تدفین آزاد کشمیر میں ہوگی یا میت مقبوضہ کشمیر میں مقیم ان کے اہل خانہ کے حوالے کی جائے گی۔
خاندانی پس منظر اور جدائی کی تکلیف
عرفان حسین شاہ کی شادی 2002 میں آزاد کشمیر کے علاقے چکار میں ہوئی تھی، جس کے بعد وہ 2008 میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ مقبوضہ کشمیر منتقل ہو گئے تھے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد ان کی اہلیہ اور بچوں کو مقبوضہ کشمیر سے ڈی پورٹ کرکے آزاد کشمیر بھیج دیا گیا تھا۔ جس کے بعد عرفان حسین شاہ اپنے اہل خانہ سے جدا ہو گئے تھے۔
اہلیہ اور بچوں سے طویل جدائی کے باعث وہ شدید ذہنی کرب میں مبتلا تھے اور خاندان سے ملاقات کی خواہش میں انہوں نے لائن آف کنٹرول عبور کرکے دریائے نیلم پار کرنے کا خطرناک فیصلہ کیا۔ یہ کوشش ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوئی۔ ان کی اہلیہ کا نام صفیہ سعید ہے اور ان کے تین بچے ہیں۔
میت کی حوالگی اور دونوں ممالک میں مشاورت
میت کی حوالگی کے معاملے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاٹ لائن رابطے جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے دفاتر خارجہ کے درمیان مشاورت کے بعد اس حوالے سے حتمی فیصلہ متوقع ہے۔ دوسری جانب عرفان حسین شاہ کی اہلیہ صفیہ سعید اور ان کے تین بچوں نے پاک فوج اور دفتر خارجہ سے اپیل کی ہے کہ ان کے شوہر اور والد کی میت ان کے حوالے کی جائے تاکہ وہ آخری دیدار اور تدفین کے مراحل مکمل کر سکیں۔
میت کی حوالگی کا معاملہ منقسم کشمیری خاندان کے لیے ایک کڑا امتحان بن گیا ہے۔ اگر میت آزاد کشمیر میں دفن کی گئی تو مقبوضہ کشمیر میں موجود ان کے بہن بھائی اور دیگر رشتہ دار آخری دیدار سے محروم رہیں گے۔ جبکہ میت سرحد پار منتقل ہونے کی صورت میں اہلیہ اور بچے اپنے پیارے کی قبر پر حاضری دینے سے محروم ہو سکتے ہیں۔
سرحدی تقسیم کا انسانی اثرات
عرفان حسین شاہ کی المناک موت نے ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب بچھڑے خاندانوں کے دکھ اور مشکلات کو اجاگر کر دیا ہے۔ جہاں زندگی میں ملاقات کی حسرت کے بعد اب آخری دیدار اور تدفین کا مرحلہ بھی ایک بڑا سوال بن گیا ہے۔ یہ واقعہ سرحدی تقسیم کی وجہ سے پیدا ہونے والے انسانی المیے کی ایک مزید کڑی ثابت ہوا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics