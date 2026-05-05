آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاری: ووٹر لسٹوں کا تازہ شیڈول جاری

آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز 2022 کے تحت ووٹر لسٹ وں کی نظر ثانی، ترمیم اور اصلاح کے لیے ایک تازہ شیڈول جاری کیا ہے، جس میں حتمی ووٹر لسٹ وں کی اشاعت تک اہم تاریخوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری راجہ شکیل احمد خان کے مطابق، ووٹر لسٹ وں کے عمل کے مختلف مراحل کے لیے وقت کی حدیں تازہ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل ڈیٹابیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی ( نادرا ) کی ابتدائی انتظامی مدد اور تعاون سے اپ ڈیٹ شدہ ووٹر لسٹ وں کی تیاری 18 مارچ 2026 کو مکمل ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ووٹر رجسٹریشن، حذف کرنے اور ڈیٹا فراہم کرنے کا عمل 24 مارچ سے 13 اپریل تک جاری رہا، جس کے بعد 14 اپریل سے 22 اپریل تک مسودہ ووٹر لسٹ وں کی چھانٹی اور اصلاح کی گئی۔ ابتدائی ووٹر لسٹ یں 28 اپریل 2026 کو عوام کے لیے جاری کر دی گئیں۔ شہریوں کو 28 اپریل سے 7 مئی تک اپنے ووٹوں کی رجسٹریشن، اصلاح یا اعتراضات داخل کرنے کا وقت دیا گیا ہے۔ ان درخواستوں پر سماعت اور فیصلے 8 اور 9 مئی کو کیے جائیں گے۔ سیکریٹری نے مزید بتایا کہ ریویو اتھارٹی کے فیصلے 10 مئی کو بتائے جائیں گے، جبکہ ان کو ووٹر لسٹ وں میں شامل کرنے کا عمل 11 مئی سے 13 مئی کے درمیان انجام پایا جائے گا۔ حتمی ووٹر لسٹ یں 16 مئی 2026 کو شائع کی جائیں گی، جو آزاد جموں و کشمیر میں عام انتخابات کے انعقاد کی راہ ہموار کریں گی۔ الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شفاف اور درست انتخابی عمل کو یقینی بنانے میں مدد کے لیے دیے گئے وقت کے اندر اپنی ووٹر معلومات کی تصدیق اور اپ ڈیٹ کریں۔ ووٹر لسٹ وں کی تیاری ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں عوام کی شرکت ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ ہر اہل ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کمیشن نے ووٹر لسٹ وں کو اپ ڈیٹ کرنے اور ان میں درستگی لانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ نادرا کے ساتھ تعاون ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ یہ ووٹر لسٹ وں کو درست اور تازہ رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ووٹر لسٹ وں میں اپنی معلومات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹ وں کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے ہیلپ لائنز اور آن لائن پورٹلز بھی قائم کیے ہیں۔ ان وسائل کا استعمال شہریوں کو ووٹر لسٹ وں کے عمل میں حصہ لینے اور اپنی رائے دہی کے حقوق کا استعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا مقصد ہے کہ آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور شفاف طریقے سے منعقد ہوں۔ ووٹر لسٹ وں کی درستگی اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ الیکشن کمیشن عوام کے تعاون اور تعاون کی امید رکھتا ہے تاکہ یہ عمل کامیابی سے مکمل ہو سکے۔ ووٹر لسٹ وں کی تیاری میں تاخیر یا غلطیاں انتخابی عمل کو متاثر کر سکتی ہیں، اس لیے الیکشن کمیشن اس معاملے میں انتہائی سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ ووٹر لسٹ وں کو اپ ڈیٹ کرنے کا عمل مکمل ہونے کے بعد، الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے تیار ہو جائے گا.
