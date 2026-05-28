آزاد کشمیر کے جنگلات میں آگ کی لپیٹ، چھٹے روز بھی قابو نہ پا سکے

آزاد کشمیر کے مختلف جنگلات میں لگنے والی آگ چھٹے روز بھی بے قابو ہے، جس سے سبزہ زار راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں۔
آزاد کشمیر کے مختلف جنگلات میں جمعرات کو چھٹے روز بھی بڑی جنگلی آگ پھیلتی رہی، جس پر قابو پانے کے لیے حکام سخت محنت کر رہے ہیں۔ یہ آگ اب تک سرسبز جنگلات کے بڑے حصے کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر چکی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق، اہلکار سیہنسا، پانیالی، سہار منڈی، ڈونگی، سمہنی خمبہ اور سینہوٹ کے جنگلات میں آگ بجھانے کی شدید کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر آگ نے قیمتی درختوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ ان جنگلات کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ مقامی آبادی والے علاقوں کو بھی خطرناک جنگلی آگ کی وجہ سے الرٹ کر دیا گیا ہے، جس سے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کا محکمہ جنگلات خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے کیونکہ وہ تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ کو مکمل طور پر بجھانے میں ناکام رہا ہے۔ صورت حال اس وقت مزید خراب ہو گئی جب عید کے دن سمہنی خمبہ بلاک کے جنگل میں بڑی آگ بھڑک اٹھی، جس نے بجلی کی رفتار سے سبز زمین کا ایک بڑا حصہ کھا لیا۔ آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے لوگ باہر نکلنے سے ڈر رہے تھے، حالانکہ ریسکیو اور محکمہ جنگلات کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔ انتظامیہ نے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں سے دور رہیں۔ تاہم، اب تک ان جنگلی آگ سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ مقامی حکام کے مطابق، آگ بجھانے کے کام میں ہیلی کاپٹروں اور جدید آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن پہاڑی علاقے کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ماحولیات ی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی آگ سے نہ صرف حیاتیاتی تنوع کو شدید نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی تیز کرتی ہیں۔ جنگلات کی تباہی سے مقامی آب و ہوا پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جیسے درجہ حرارت میں اضافہ اور ہوا کے معیار میں کمی۔ علاوہ ازیں، ان جنگلات میں رہنے والے جنگلی جانوروں کی نسلیں بھی خطرے میں ہیں۔ محکمہ جنگلات کے اہلکار دن رات آگ بجھانے میں مصروف ہیں، لیکن تیز ہوائیں اور خشک موسم ان کی کوششوں کو ناکام بنا رہے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جنگلات میں آگ لگانے سے گریز کریں اور کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر حکام کو دیں۔ حکومت نے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے اضافی وسائل فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے.
