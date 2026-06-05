آزاد کشمیر کی روک تھام کے خلاف احتجاج پر مذاکرات کی ضرورت اور مالی حقیقتیں

آزاد جمیون کی سیاسی وفد کی کوشش کے باوجود احتجاج کی توجہ نہ ہٹانے کے باعث عوامی مذاکرات اور مالیاتی حقیقتوں پر زور دیا گیا۔
آزاد جمیون ( آزاد کشمیر ) کی ایک بڑی سیاسی وفد کی جانب سے کی گئی کشادگی کے باوجود اس احتجاج کو ملتوی نہ کرنے کا فیصلہ عوامی مذاکرات کی سچائی پر شدید سؤال اٹھاتا ہے۔ اس وفد میں احسن اقبال، طارق فضل چوہدری، رانا ثناءاللہ، قمر زمان کیریٰ، راجا پرویز اشرف، شھ غُلام قادِر، طارق فاروق، آزاد کشمیر کے وزیرِ اعظم اور چوہدری یاسین شامل تھے، جو مختلف سیاسی دھڑوں کی وسیع توافق اور زیرِ تکمیل مسائل کے حل کے لیے حقیقی کوشش کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موجودہ مذاکرات کے دوران ۳۸ میں سے ۳۵ مطالبات پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں؛ اس لیے مذاکرات کو ناکامی قرار دینا حقیقت کے منافی ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے زیادہ تر نکات پر توجہ دی جا چکی ہے اور مزید اضافہ صرف اُن چند باقی مسائل پر توجہ مرکوز کر کے ہی ممکن ہے، جو مالیاتی پالیسی ، آئینی ترتیب اور قومی اتفاقِ رائے جیسے بنیادی موضوعات پر مشتمل ہیں اور سڑکوں پر دباؤ، الٹیمٹم یا وقت کی حد کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ آزاد کشمیر کی سالانہ آمدنی تقریباً ۶۰ ارب روپے ہے جبکہ اس کا بجٹ ۳۰۰ ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس مالی خلا کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت ہر سال ۲۴۰ سے ۲۵۰ ارب روپے کی مدد فراہم کرتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹیکس اور آمدنی کے حوالے سے حقیقت پسندانہ گفتگو ضروری ہے۔ پیشگی ٹیکس کی منسوخی کا مطالبہ بھی اسی مالی حقیقت کے تناظر میں دیکھا جانا چاہئے، کیونکہ آمدنی کے فیصلے براہِ راست عوامی خدمات، ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی پروگراموں کے فنڈنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ۱۹۸۹ سے اب تک جنوبی ایشیا سے ہجرت کرنے والے ۶۳،۰۰۰ سے زائد پناہ گزینوں کو براہِ راست پاکستانی حکومت کی طرف سے سالانہ تقریباً ۱۵ ارب روپے کی امداد ملتی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ الیٹ پرویلجز کے مسئلے پر بھی بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وفاقی وفد نے اصلاحات اور معقولیت کے اقدامات پر غور کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن ٹھोस سلوگنز کی بجائے عملی تجاویز اور منظم مشاورت کی ضرورت ہے۔ بارہ پناہ گزین نشستوں کا معاملہ صرف آئینی موضوع ہے اور اس کا حل سڑکوں پر دباؤ سے نہیں بلکہ وسیع سیاسی اتفاق اور آئینی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس طرح کے مقامات پر بھارتی قبضے والے جموں و کشمیر کے ساتھ موازنہ کرنا بھی حقیقت سے پیچھے ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں رہنے والے پناہ گزینوں کی شناخت شدہ آبادی ہے جس کے سیاسی حقوق اور نمائندگی آئینی ذمہ داری ہیں۔ مختصر یہ کہ عوامی نمائندن کو چاہیے کہ وہ گفتوشن کے راستے کو اپنائیں، جب مذاکرات جاری ہیں تو کشیدگی سے عوامی مفاد کو نقصان پہنچانے کی بجائے حل تلاش کرنے پر توجہ دیں۔ ہر مطالبے کا تجزیہ مالی، آئینی اور حکمرانی کے پہلوؤں سے کرنا لازمی ہے، اور عوامی استحکام، معاشی سرگرمیوں اور قانون کی بالادستی کے لئے غیر ضروری اضطراب سے بچنا چاہئے۔ آخرکار، کسی بھی تحریک کی کامیابی اس کی عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کی صلاحیت سے ماپی جاتی ہے، نہ کہ اس کی سڑکوں پر منظم ہونے والی ریلیوں کی تعداد سے.
آزاد جمیون (آزاد کشمیر) کی ایک بڑی سیاسی وفد کی جانب سے کی گئی کشادگی کے باوجود اس احتجاج کو ملتوی نہ کرنے کا فیصلہ عوامی مذاکرات کی سچائی پر شدید سؤال اٹھاتا ہے۔ اس وفد میں احسن اقبال، طارق فضل چوہدری، رانا ثناءاللہ، قمر زمان کیریٰ، راجا پرویز اشرف، شھ غُلام قادِر، طارق فاروق، آزاد کشمیر کے وزیرِ اعظم اور چوہدری یاسین شامل تھے، جو مختلف سیاسی دھڑوں کی وسیع توافق اور زیرِ تکمیل مسائل کے حل کے لیے حقیقی کوشش کی نمائندگی کرتے ہیں۔ موجودہ مذاکرات کے دوران ۳۸ میں سے ۳۵ مطالبات پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں؛ اس لیے مذاکرات کو ناکامی قرار دینا حقیقت کے منافی ہے۔ عوامی فلاح و بہبود کے زیادہ تر نکات پر توجہ دی جا چکی ہے اور مزید اضافہ صرف اُن چند باقی مسائل پر توجہ مرکوز کر کے ہی ممکن ہے، جو مالیاتی پالیسی، آئینی ترتیب اور قومی اتفاقِ رائے جیسے بنیادی موضوعات پر مشتمل ہیں اور سڑکوں پر دباؤ، الٹیمٹم یا وقت کی حد کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ آزاد کشمیر کی سالانہ آمدنی تقریباً ۶۰ ارب روپے ہے جبکہ اس کا بجٹ ۳۰۰ ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس مالی خلا کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت ہر سال ۲۴۰ سے ۲۵۰ ارب روپے کی مدد فراہم کرتی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ٹیکس اور آمدنی کے حوالے سے حقیقت پسندانہ گفتگو ضروری ہے۔ پیشگی ٹیکس کی منسوخی کا مطالبہ بھی اسی مالی حقیقت کے تناظر میں دیکھا جانا چاہئے، کیونکہ آمدنی کے فیصلے براہِ راست عوامی خدمات، ترقیاتی منصوبوں اور فلاحی پروگراموں کے فنڈنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ۱۹۸۹ سے اب تک جنوبی ایشیا سے ہجرت کرنے والے ۶۳،۰۰۰ سے زائد پناہ گزینوں کو براہِ راست پاکستانی حکومت کی طرف سے سالانہ تقریباً ۱۵ ارب روپے کی امداد ملتی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ الیٹ پرویلجز کے مسئلے پر بھی بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ وفاقی وفد نے اصلاحات اور معقولیت کے اقدامات پر غور کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن ٹھोस سلوگنز کی بجائے عملی تجاویز اور منظم مشاورت کی ضرورت ہے۔ بارہ پناہ گزین نشستوں کا معاملہ صرف آئینی موضوع ہے اور اس کا حل سڑکوں پر دباؤ سے نہیں بلکہ وسیع سیاسی اتفاق اور آئینی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس طرح کے مقامات پر بھارتی قبضے والے جموں و کشمیر کے ساتھ موازنہ کرنا بھی حقیقت سے پیچھے ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں رہنے والے پناہ گزینوں کی شناخت شدہ آبادی ہے جس کے سیاسی حقوق اور نمائندگی آئینی ذمہ داری ہیں۔ مختصر یہ کہ عوامی نمائندن کو چاہیے کہ وہ گفتوشن کے راستے کو اپنائیں، جب مذاکرات جاری ہیں تو کشیدگی سے عوامی مفاد کو نقصان پہنچانے کی بجائے حل تلاش کرنے پر توجہ دیں۔ ہر مطالبے کا تجزیہ مالی، آئینی اور حکمرانی کے پہلوؤں سے کرنا لازمی ہے، اور عوامی استحکام، معاشی سرگرمیوں اور قانون کی بالادستی کے لئے غیر ضروری اضطراب سے بچنا چاہئے۔ آخرکار، کسی بھی تحریک کی کامیابی اس کی عوام کی زندگیوں میں بہتری لانے کی صلاحیت سے ماپی جاتی ہے، نہ کہ اس کی سڑکوں پر منظم ہونے والی ریلیوں کی تعداد سے
آزاد کشمیر مالیاتی پالیسی آئینی اصلاحات پناہ گزین امداد قومی مذاکرات