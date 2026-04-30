آزادی جملہ کشمیر الیکشن کمیشن نے انتخابات سے پہلے ٹرانسفرز اور نئی ترقیاتی منصوبوں کی اعلانات پر نوٹس لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ نوٹس معارضت کے قائد شاہ غلام قادر کی درخواست پر لینا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت سے تین دنوں کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ انتخابات کے شیڈول سے پہلے ٹرانسفرز اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے اعلان انتخابات سے پہلے ریگنگ کے برابر ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری کو اس متعلق ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو لوگ کوڈ آف کنڈکٹ کو خلاف ورزہ کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس دوران، برطانیا کے بادشاہ چارلز نے امریکا کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ریاستی خوارخانی کے دوران مزہ میں کہا کہ 'آپ فرینچ بول رہے ہوں گے'۔ یہ تب ہوا جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ فرانس میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ چارلز نے مزہ میں کہا کہ اگر آپ فرانس میں رہتے ہیں تو آپ فرینچ بول رہے ہوں گے۔ یہ بات ٹرمپ کے لیے ایک مزہ دار موقع بن گیا اور دونوں نے مزہ میں وقت گزارا۔ آزادی جملہ کشمیر میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے سخت اقدامات کو اختیار کیا ہے تاکہ انتخابات میں شفافیت برقرار رہے۔ معارضت کے قائد شاہ غلام قادر نے کہا کہ حکومت نے انتخابات سے پہلے ٹرانسفرز اور نئے ترقیاتی منصوبوں کے اعلان سے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کو خلاف ورزہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حکومت سے تین دنوں کے اندر جواب طلب کیا ہے اور اگر کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کو خلاف ورزہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ اقدامات انتخابات میں شفافیت برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ برطانیا کے بادشاہ چارلز کی طرف سے ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ریاستی خوارخانی کے دوران مزہ میں بولی گئی بات نے خبروں میں جھلک پیدا کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ فرانس میں رہنا چاہتے ہیں، جس پر بادشاہ چارلز نے مزہ میں کہا کہ آپ فرینچ بول رہے ہوں گے۔ یہ بات دونوں کے درمیان ایک مزہ دار مومنت بن گئی اور خبروں میں نمایاں جگہ حاصل کی.
