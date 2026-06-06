آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا ممنوعہ کمیٹی پر پابندی ہٹانے کا اشارہ

آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز رتھور نے کہا ہے کہ اگر مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی اپنا راستہ تبدیل کرے تو اس پر سے پابندی ہٹائی جا سکتی ہے اور بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پناہ گزین نشستوں کے معاملے پر بھی بات کی اور کہا کہ حکومت متفقہ حل کے لیے کوشاں ہے۔
آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز رتھور نے کہا ہے کہ اگر ممنوعہ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) اپنا راستہ تبدیل کر لے تو اس پر سے پابندی ہٹائی جا سکتی ہے اور بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت دونوں مذاکرات کا حصہ رہی ہیں اور بہت سے مسائل پہلے بھی بات چیت سے حل ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کئی معاملات پہلے ہی طے پا چکے ہیں اور اگر کمیٹی اپنا نقطہ نظر تبدیل کرے تو بات چیت جاری رہ سکتی ہے۔ رتھور نے کہا کہ پناہ گزین نشستوں کے مسئلے پر ایک کمیٹی مذاکرات کر رہی تھی لیکن اس کے کچھ اجلاس ملتوی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آخری اجلاس 30 تاریخ کو ہوا جس میں حکومت نے مزید وقت مانگا۔ ان کے مطابق کمیٹی نے مزید وقت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ نہ تو مذاکرات جاری رکھے گی اور نہ ہی اپنے طے شدہ لانگ مارچ کو روکے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیاحوں کو آزاد کشمیر چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا، لوگوں سے ایک ماہ کے لیے خوراک کا ذخیرہ کرنے کی اپیل کی گئی اور سڑکیں بند ہونے کے بارے میں انتباہ جاری کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس صورت حال سے بچنے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے فیصلے مختلف عوامل کا جائزہ لینے کے بعد کیے جاتے ہیں اور ریاست پہلے دیکھے گئے حالات کی تکرار برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گزین نشستوں کا مسئلہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی منسلک ہے اور نواز لیگ ان نشستوں کو برقرار رکھنے کی حامی ہے۔ رتھور نے دہرایا کہ اگر ممنوعہ کمیٹی اپنا راستہ بدلے تو پابندی ہٹائی جا سکتی ہے اور بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں آئندہ اقدامات پر غور کیا جائے گا اور عدالت کے فیصلے کے بعد کئی معاملات میں مزید وضاحت ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے مذاکرات میں طے پانے والے زیادہ تر مسائل پہلے ہی حل ہو چکے ہیں اور ان کو حل کرنے میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پناہ گزین نشستوں کے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور حکومت نے کوئی معاملہ روکے نہیں رکھا۔ اپنی انتظامیہ کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے رتھور نے کہا کہ کابینہ کو کم کیا گیا، محکموں کو ضم کیا گیا، ہیلتھ کارڈ پروگرام شروع کیا گیا، تعلیمی بورڈز قائم کیے گئے، پراپرٹی ٹیکس کم کیا گیا اور شیڈولڈ بینکوں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا آخری دور 30 تاریخ کو ہوا جس میں پناہ گزین نشستوں پر بات چیت ہونی تھی۔ رتھور کے مطابق حکومت کا موقف تھا کہ یہ نشستیں ختم کی جائیں جبکہ ریاست کے استحکام کو اولین ترجیح دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے تیار تھی اور اس نے تاخیر کو دور کرنے کے لیے انتخابی شیڈول میں 10 دن کی توسیع کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پناہ گزین نشستوں کے مسئلے کو انتخابات سے پہلے متفقہ طریقے سے حل کرنا چاہتی تھی۔ رتھور نے کہا کہ ان کی جماعت اسمبلی میں متناسب نمائندگی کے ذریعے نشستیں بھرنے کی حامی ہے لیکن وسیع اتفاق رائے کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ ان نشستوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اسے اس موقف پر سیاسی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاست میں کوئی فیصلہ جبر یا طاقت کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ رتھور نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ممنوعہ کمیٹی کے ارکان کو بیرون ملک سے حمایت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سیاسی موقف کے باوجود معاملے کو متفقہ طور پر حل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ نظام کے اندر مسائل کو قائم شدہ طریقہ کار سے حل کیا جانا چاہیے نہ کہ صرف پارلیمانی اکثریت کی بنیاد پر۔ رتھور نے کہا کہ بگڑتے حالات غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتے ہیں اور جو بھی گروہ عوامی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہنگامی صورت حال پیدا نہیں ہو گی اور حالات جلد بہتر ہو جائیں گے.
آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز رتھور نے کہا ہے کہ اگر ممنوعہ مشترکہ عوامی ایکشن کمیٹی (جے اے اے سی) اپنا راستہ تبدیل کر لے تو اس پر سے پابندی ہٹائی جا سکتی ہے اور بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت دونوں مذاکرات کا حصہ رہی ہیں اور بہت سے مسائل پہلے بھی بات چیت سے حل ہو چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کئی معاملات پہلے ہی طے پا چکے ہیں اور اگر کمیٹی اپنا نقطہ نظر تبدیل کرے تو بات چیت جاری رہ سکتی ہے۔ رتھور نے کہا کہ پناہ گزین نشستوں کے مسئلے پر ایک کمیٹی مذاکرات کر رہی تھی لیکن اس کے کچھ اجلاس ملتوی ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آخری اجلاس 30 تاریخ کو ہوا جس میں حکومت نے مزید وقت مانگا۔ ان کے مطابق کمیٹی نے مزید وقت دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ نہ تو مذاکرات جاری رکھے گی اور نہ ہی اپنے طے شدہ لانگ مارچ کو روکے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیاحوں کو آزاد کشمیر چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا، لوگوں سے ایک ماہ کے لیے خوراک کا ذخیرہ کرنے کی اپیل کی گئی اور سڑکیں بند ہونے کے بارے میں انتباہ جاری کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز بھی شیئر کی گئیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس صورت حال سے بچنے کے لیے پابندی لگائی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوششیں جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے فیصلے مختلف عوامل کا جائزہ لینے کے بعد کیے جاتے ہیں اور ریاست پہلے دیکھے گئے حالات کی تکرار برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پناہ گزین نشستوں کا مسئلہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی منسلک ہے اور نواز لیگ ان نشستوں کو برقرار رکھنے کی حامی ہے۔ رتھور نے دہرایا کہ اگر ممنوعہ کمیٹی اپنا راستہ بدلے تو پابندی ہٹائی جا سکتی ہے اور بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں آئندہ اقدامات پر غور کیا جائے گا اور عدالت کے فیصلے کے بعد کئی معاملات میں مزید وضاحت ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے مذاکرات میں طے پانے والے زیادہ تر مسائل پہلے ہی حل ہو چکے ہیں اور ان کو حل کرنے میں کوئی غیر ضروری تاخیر نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پناہ گزین نشستوں کے مسئلے کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اور حکومت نے کوئی معاملہ روکے نہیں رکھا۔ اپنی انتظامیہ کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے رتھور نے کہا کہ کابینہ کو کم کیا گیا، محکموں کو ضم کیا گیا، ہیلتھ کارڈ پروگرام شروع کیا گیا، تعلیمی بورڈز قائم کیے گئے، پراپرٹی ٹیکس کم کیا گیا اور شیڈولڈ بینکوں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا آخری دور 30 تاریخ کو ہوا جس میں پناہ گزین نشستوں پر بات چیت ہونی تھی۔ رتھور کے مطابق حکومت کا موقف تھا کہ یہ نشستیں ختم کی جائیں جبکہ ریاست کے استحکام کو اولین ترجیح دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے تیار تھی اور اس نے تاخیر کو دور کرنے کے لیے انتخابی شیڈول میں 10 دن کی توسیع کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پناہ گزین نشستوں کے مسئلے کو انتخابات سے پہلے متفقہ طریقے سے حل کرنا چاہتی تھی۔ رتھور نے کہا کہ ان کی جماعت اسمبلی میں متناسب نمائندگی کے ذریعے نشستیں بھرنے کی حامی ہے لیکن وسیع اتفاق رائے کے بغیر ایسا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ ان نشستوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور اسے اس موقف پر سیاسی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاست میں کوئی فیصلہ جبر یا طاقت کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ رتھور نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ممنوعہ کمیٹی کے ارکان کو بیرون ملک سے حمایت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف سیاسی موقف کے باوجود معاملے کو متفقہ طور پر حل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ نظام کے اندر مسائل کو قائم شدہ طریقہ کار سے حل کیا جانا چاہیے نہ کہ صرف پارلیمانی اکثریت کی بنیاد پر۔ رتھور نے کہا کہ بگڑتے حالات غیر متوقع نتائج کا باعث بن سکتے ہیں اور جو بھی گروہ عوامی حمایت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہنگامی صورت حال پیدا نہیں ہو گی اور حالات جلد بہتر ہو جائیں گے
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