آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ نے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کو مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے ان کے غیر معمولی کردار پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کابینہ نے پاہلگام کی واقعہ کو بھارت کی جانب سے کی گئی 'جھوٹی پرچم کی کارروائی' قرار دیا۔
آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ نے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کو مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے ان کے غیر معمولی کردار پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یک اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راتھور کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ کابینہ نے نوٹ کیا کہ امریکہ اور ایرانی رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقاتوں کی میزبانی سمیت پاکستان کی امن قائم کرنے کی کوششوں کو وسیع پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے، کابینہ نے کہا کہ اعلیٰ قیادت کے فعال کردار نے ملک کی عالمی ساکھ کو بلند کیا ہے اور یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کا فخر کا باعث ہے۔ کابینہ نے ایک اور قرارداد کے ذریعے گزشتہ سال کی پاہلگام کی ઘટના کو ایک 'جھوٹی پرچم کی کارروائی' قرار دیا، اور کہا کہ اسے بھارت نے سیاسی اور فوجی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ کابینہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ واقعہ ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھا جس کا مقصد بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری repression اور فوجی کارروائیوں کو جائز ठहराنا تھا۔ کابینہ نے بھارت ی زیر قبضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی، جن میں عدالتی قتل، جبری گمشدگیاں اور من مانی گرفتاریاں شامل ہیں۔ کابینہ نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں اور اطلاعات پر بلیک آؤٹ حقائق کو دبانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں، اور پاہلگام سمیت مبینہ واقعات کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کابینہ نے بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ (UN) سے صورتحال پر نوٹس لینے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپنی پوزیشن کی تصدیق کرتے ہوئے، کابینہ نے کہا کہ کشمیر تنازعہ ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے جسے پرامن ذرائع سے اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ الگ الگ قراردادوں میں، کابینہ نے خطے میں بھارت ی افواج کے مظالم کی مذمت کی اور بھارت ی سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت دینے کے باوجود حریت رہنما شبیر احمد شاہ کی دوبارہ گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے آسیہ اندرا بی اور ان کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دینے کی بھی تنقید کی، اور اسے 'عدالتی زیادتی' قرار دیا۔ کابینہ نے محبوس رہنماؤں بشمول مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، یاسین ملک اور آسیہ اندرا بی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، نیز مختلف جیلوں، بشمول تہار جیل میں قید دیگر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کابینہ نے مزید اقوام متحدہ سے کشمیر پر اپنی قراردادوں کے نفاذ کی سمت میں کوششوں کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، امریکی بحریہ کے سکریٹری جان فیلان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات پاکستان کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارت کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا مظہر ہیں۔ وزیراعظم راتھور نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں.
آزاد جموں و کشمیر کی کابینہ نے پاکستان کی فوجی اور سیاسی قیادت کو مشرق وسطیٰ میں امن کے فروغ کے لیے ان کے غیر معمولی کردار پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یک اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راتھور کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں صدر آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ کابینہ نے نوٹ کیا کہ امریکہ اور ایرانی رہنماؤں کے درمیان اہم ملاقاتوں کی میزبانی سمیت پاکستان کی امن قائم کرنے کی کوششوں کو وسیع پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہوئے، کابینہ نے کہا کہ اعلیٰ قیادت کے فعال کردار نے ملک کی عالمی ساکھ کو بلند کیا ہے اور یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام کا فخر کا باعث ہے۔ کابینہ نے ایک اور قرارداد کے ذریعے گزشتہ سال کی پاہلگام کی ઘટના کو ایک 'جھوٹی پرچم کی کارروائی' قرار دیا، اور کہا کہ اسے بھارت نے سیاسی اور فوجی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کیا تھا۔ کابینہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ یہ واقعہ ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ تھا جس کا مقصد بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری repression اور فوجی کارروائیوں کو جائز ठहराنا تھا۔ کابینہ نے بھارتی زیر قبضہ علاقے میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی، جن میں عدالتی قتل، جبری گمشدگیاں اور من مانی گرفتاریاں شامل ہیں۔ کابینہ نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں اور اطلاعات پر بلیک آؤٹ حقائق کو دبانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی حقوق کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں، اور پاہلگام سمیت مبینہ واقعات کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کابینہ نے بین الاقوامی برادری، خاص طور پر اقوام متحدہ (UN) سے صورتحال پر نوٹس لینے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اپنی پوزیشن کی تصدیق کرتے ہوئے، کابینہ نے کہا کہ کشمیر تنازعہ ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے جسے پرامن ذرائع سے اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ الگ الگ قراردادوں میں، کابینہ نے خطے میں بھارتی افواج کے مظالم کی مذمت کی اور بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے ضمانت دینے کے باوجود حریت رہنما شبیر احمد شاہ کی دوبارہ گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس نے آسیہ اندرا بی اور ان کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دینے کی بھی تنقید کی، اور اسے 'عدالتی زیادتی' قرار دیا۔ کابینہ نے محبوس رہنماؤں بشمول مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، یاسین ملک اور آسیہ اندرا بی کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا، نیز مختلف جیلوں، بشمول تہار جیل میں قید دیگر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کابینہ نے مزید اقوام متحدہ سے کشمیر پر اپنی قراردادوں کے نفاذ کی سمت میں کوششوں کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، امریکی بحریہ کے سکریٹری جان فیلان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات پاکستان کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارت کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا مظہر ہیں۔ وزیراعظم راتھور نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرے گا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کی کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں
