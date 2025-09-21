آزادی سائیکل ریس: گوجرانوالہ کی لڑکیوں کا لاہور میں شاندار مظاہرہ

لاہور میں منعقدہ آزادی سائیکل ریس میں گوجرانوالہ کی لڑکیوں نے پہلی تین پوزیشنیں حاصل کر کے شاندار کامیابی حاصل کی۔ اس مقابلے میں پنجاب بھر سے 50 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا، جس سے خواتین میں کھیلوں کے جذبے کو فروغ ملا۔
لاہور میں اتوار کے روز ایک سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملا جب آزادی سائیکل ریس کا اختتام گوجرانوالہ کی لڑکیوں کی شاندار فتح کے ساتھ ہوا، جنہوں نے مقابلے میں پہلی تینوں پوزیشنیں اپنے نام کیں۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اتوار کو یہ اطلاع دی۔ پرجوش ریس میں، گوجرانوالہ کی امہ ہانی عدنان نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جب کہ منتھا رباب نے دوسری پوزیشن اور مائرہ ندیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی، جس سے اس شہر کے سائیکلسٹ کے لیے مکمل صفائی ہو گئی۔ پنجاب بھر سے 50 سے زائد سائیکلسٹ نے اس تقریب میں حصہ لیا، جس سے
مقابلے کے جوش و جذبے میں اضافہ ہوا۔ یہ ریس آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر منعقد کی گئی تھی اور اس نے نوجوان خواتین میں سائیکلنگ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو اجاگر کیا۔ اپنی جیت کے بعد گفتگو کرتے ہوئے، امہ ہانی عدنان نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس طرح کے مسابقتی واقعات بہت کم ہوتے ہیں اور یہاں جیتنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اور شریک، اسماء عثمان نے پنجاب کے مختلف شہروں کی لڑکیوں کی شرکت کو سراہا، اسے خواتین کے کھیلوں کے لیے ایک قابل تعریف قدم قرار دیا۔ ریس کے منتظمین نے مستقبل میں خواتین سائیکلسٹ کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے کا عزم کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم صوبے بھر میں نوجوان باصلاحیت افراد کو متاثر اور فروغ دیتے رہیں۔\مقابلے کا منظر لاہور کا تھا، جہاں اتوار کے دن آزادی سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ یہ ریس نہ صرف ایک کھیل کا مقابلہ تھا بلکہ خواتین میں سائیکلنگ کے شوق کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی تھا۔ اس ریس میں پنجاب کے مختلف شہروں سے آنے والی 50 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا، جو اس تقریب کی اہمیت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ گوجرانوالہ کی لڑکیوں نے اس ریس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے ان کی مہارت اور لگن کا اندازہ ہوتا ہے۔ امہ ہانی عدنان نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جب کہ منتھا رباب نے دوسری اور مائرہ ندیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی نے گوجرانوالہ کے لیے ایک خاص مقام پیدا کیا اور خواتین سائیکلسٹ کی حوصلہ افزائی کی۔ ریس کے منتظمین نے اس بات کا عزم کیا کہ مستقبل میں اس طرح کے مزید مقابلے منعقد کیے جائیں گے، تاکہ خواتین کو اپنے کھیلوں کے جذبے کو ظاہر کرنے کا موقع مل سکے۔ اس اقدام سے نہ صرف خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ صوبے میں کھیلوں کے کلچر کو بھی فروغ ملے گا۔\آزادی سائیکل ریس کا انعقاد پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ اس طرح کے مقابلوں سے نوجوانوں، خاص طور پر خواتین، کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، یہ تقریبات ملک میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔ ریس کے منتظمین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ مستقبل میں خواتین کھلاڑیوں کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ، اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد سے مختلف شہروں کے درمیان تعلقات کو بھی فروغ ملتا ہے، کیونکہ کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ اس سال کی آزادی سائیکل ریس نے نہ صرف ایک دلچسپ مقابلہ پیش کیا بلکہ خواتین کے کھیلوں کے مستقبل کے لیے ایک امید افزا نظارہ بھی پیش کیا۔ امہ ہانی عدنان نے اپنی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے مقابلے بہت کم ہوتے ہیں، اور یہاں جیتنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسماء عثمان نے دیگر شہروں سے لڑکیوں کی شرکت کو سراہا اور اسے خواتین کے کھیلوں کے لیے ایک قابل تعریف قدم قرار دیا۔ اس ریس نے نہ صرف ایک دلچسپ مقابلہ پیش کیا بلکہ خواتین کے کھیلوں کے مستقبل کے لیے ایک امید افزا نظارہ بھی پیش کیا۔ اس طرح کے مقابلوں کے انعقاد سے نہ صرف خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ صوبے میں کھیلوں کے کلچر کو بھی فروغ ملے گا۔ ریس کے منتظمین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ مستقبل میں خواتین کھلاڑیوں کے لیے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں
سائیکل ریس لاہور گوجرانوالہ خواتین کھیل
