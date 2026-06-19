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آزاد کشمیر کے عوام کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت ترین کریک ڈاون کا مطالبہ

پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے News

آزاد کشمیر کے عوام کالعدم ایکشن کمیٹی کے خلاف سخت ترین کریک ڈاون کا مطالبہ
آزاد کشمیرکالعدم ایکشن کمیٹیشہریوں کی مخالفت
📆19/06/2026 5:08 am
📰ExpressNewsPK
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آزاد کشمیر کے عوام نے شرپسند ایکشن کمیٹی کے بیانیے کو مسترد کر کے اس خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ریاست کالعدم گروپ کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور مہاجرین کی نشستوں کا حل آئینی ترمیم سے ہو۔

آزاد کشمیر کے عوام شرپسند ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر کے اس ٹولے کے خلاف سخت ترین کریک ڈاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا غریب اور متوسط طبقہ کالعدم کمیٹی کے بیرونی ایجنڈے کی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہے۔ شرپسند عناصر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ریاست کا ماحول خراب کر رہے ہیں، لہذا ریاست اپنی رٹ قائم کرے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی نشستوں کے مسئلے کا واحد حل آئینی ترمیم ہے۔ ریاست کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ آزاد کشمیر کے عوام کا پاکستان اور پاکستانیوں سے لازوال وابستگی پر مبنی رشتہ قائم ہے۔ ماہرین کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی کی تخریبی اور عوام دشمن سرگرمیوں سے اس انتشاری ٹولے کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بھارتی اہم不怕 سرگرم کالعدم ایکشن کمیٹی پر حکومتی پابندی کے فیصلے کو تمام طبقات کی طرف سے تائید حاصل ہو رہی ہے۔ عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کراچی میں بھاری جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار خبروں اور حالات موجودہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.

آزاد کشمیر کے عوام شرپسند ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر کے اس ٹولے کے خلاف سخت ترین کریک ڈاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے شہریوں نے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر کا غریب اور متوسط طبقہ کالعدم کمیٹی کے بیرونی ایجنڈے کی قیمت ادا کرنے پر مجبور ہے۔ شرپسند عناصر اپنے ذاتی مفاد کے لیے ریاست کا ماحول خراب کر رہے ہیں، لہذا ریاست اپنی رٹ قائم کرے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی نشستوں کے مسئلے کا واحد حل آئینی ترمیم ہے۔ ریاست کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے شرپسندوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ آزاد کشمیر کے عوام کا پاکستان اور پاکستانیوں سے لازوال وابستگی پر مبنی رشتہ قائم ہے۔ ماہرین کے مطابق کالعدم ایکشن کمیٹی کی تخریبی اور عوام دشمن سرگرمیوں سے اس انتشاری ٹولے کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بھارتی اہم不怕 سرگرم کالعدم ایکشن کمیٹی پر حکومتی پابندی کے فیصلے کو تمام طبقات کی طرف سے تائید حاصل ہو رہی ہے۔ عوام کو سہولیت دینا ہے ترجیح ہے، وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کراچی میں بھاری جرمانوں کے خلاف ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال، شہری شدید مشکلات کا شکار خبروں اور حالات موجودہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں

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آزاد کشمیر کالعدم ایکشن کمیٹی شہریوں کی مخالفت مہاجرین کی نشستیں آئینی ترمیمی

 

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