آسترالیا نے بلوچستان لبریشن آرمی پر تحریم لگا دی، ٹرکی میں استنبول کے میئر کی جیل میں بندگی جاری

آسترالیا نے بلوچستان لبریشن آرمی پر پاکستان میں مدنیوں پر حملوں کے ذمہ دار ہونے کے الزام پر تحریم لگا دی ہے۔ ٹرکی میں، استنبول کے معارضہ پارٹی کے زیر انتظام بلدیہ میں فساد کے الزامات کی تحقیق کے تحت 29 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو، جو ترکستان کے صدر رجب طیب اردوغان کے اہم خصم ہیں، ایک سال سے زیادہ وقت سے جیل میں بند ہیں اور اُن پر ایک بڑے مجرم نیٹ ورک چلانے کا الزام ہے۔ امام اوغلو کے ساتھ 413 دیگر متهمین بھی مقدمہ میں شامل ہیں۔ اگر قاضی نے اُنہیں قبیلی قرار دیا تو اُنہیں 2,430 سالوں کی جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ استنبول کے بلدیہ کے سرپرست نے ایک بیانیہ جاری کر کے کہا کہ امام اوغلو کی قیادت میں ایک مجرم تنظیم کی سرگرمیوں کی تحقیق جاری ہے۔ سرپرست کے دفتر نے کہا کہ 30 متهموں کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 29 کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایک متهم ابھی بھی خارج ملک ہے۔ امام اوغلو اور اُن کے حمایوں نے ترک حکومت پر اتنی تکلیف دے کر اُنہیں 2028 میں ہونے والے ریاستی انتخابات میں اردوغان کے مقابلے میں کھڑا کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔
